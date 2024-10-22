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عربي-دولي
بعد ساعة من عمليات البحث.. هكذا علّق الجيش الإسرائيلي على حدث المسيّرات "الصعب"
Lebanon 24
22-10-2024
|
12:46
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قال الجيش الإسرائيلي إنه منذ حوالي ساعة تم اكتشاف طائرة بدون طيار في منطقة روش هنكارا، واتجهت نحو منطقة ياكنعام وكانت تحت مراقبة سلاح الجو، وتم تفعيل الإنذارات في مناطق أخرى وفقًا لسياسة التنبيه.
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وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية انتهاء الحدث، ولكن في الوقت نفسه، استمرت الجهود لتحديد موقع الطائرة التي يبدو أنها سقطت في منطقة مفتوحة.
وكانت قد ذكرت الاذاعة ان مروحيات قتالية اسرائيلية تشارك في البحث عن مسيرة تسللت من لبنان الى اسرائيل، مساء اليوم.
ونقلت الإذاعة عن مصدر عسكري اسرائيلي إنه لأكثر من 40 دقيقة تواصلت عملية البحث من دون جدوى عن مسيّرة تسللت من لبنان.
كذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مسيرتين اخترقتا الأجواء من لبنان، تم إسقاط إحداهما ولا يزال البحث جارياً عن الأخرى.
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