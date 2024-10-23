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عربي-دولي

وزير خارجية إيران يشيد بـ"الكشري": وجبة لذیذة وشهیة فعلاً

Lebanon 24
23-10-2024 | 02:52
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أشاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بوجبة "الكشري" الشعبية المصرية وقال إنه تناولها خلال زيارته في أحد أشهر المطاعم بالقاهرة.

وكتب عراقجي في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، مساء أمس الثلاثاء: "خلال زیارتي إلی مصر ذهبنا مع المرافقین إلی مطعم كشري شعبي شهير وسط مدینة القاهرة، وتناولنا هناك الوجبة المصریة الشهیرة الكشري".
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وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "هي وجبة لذیذة وشهیة فعلاً یتم إعدادها من دون مشتقات اللحوم. وأنصح المشتاقین للأکلات العربية تجربتها حتماً".

وختم عباس عراقجي منشوره بقوله: "نفتقر إلی وجود مطعم مصري في طهران".

 
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