تقدم روسي شرق أوكرانيا

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أفاد مدونون موالون لروسيا أن القوات الروسية اجتاحت 4 بلدات في شرق أوكرانيا في وقت تسعى فيه موسكو للسيطرة على منطقة دونباس بالكامل، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 4 قوارب أوكرانية مسيرة في طريقها إلى شبه جزيرة القرم في البحر الأسود، فضلا عن إسقاط مسيرات أوكرانية.وتخوض قوات روسية معارك مع قوات أوكرانية في بلدات سيليدوف وهيرنيك وكوراخوف وتوريتسك شرق أوكرانيا، وفقا لما ذكرته منشورات لمدونين مختصين بأخبار الحرب، الثلاثاء.وقال يوري بودولياكا، وهو مدون عسكري بارز من أصل أوكراني ومؤيد لروسيا، إن القوات الروسية تهاجم هيرنيك من عدة اتجاهات، وتقاتل بالفعل في وسط المدينة، التي كان عدد سكانها قبل الحرب يزيد على 10 آلاف نسمة.وأضاف بودولياكا أن القتال يدور أيضا على مشارف كوراخوف وسيليدوف، اللتين كان عدد سكان كل منهما قبل الحرب نحو 20 ألف نسمة. وأضاف: "الأحداث في هذا القطاع من الجبهة تتكشف بسرعة".وأكد العديد من المدونين البارزين المؤيدين لروسيا ما قاله بودولياكا، لكن وزارة الدفاع الروسية لم ترد بعد على طلب للحصول على تعليق.وتشير بيانات مفتوحة المصدر إلى أن القوات الروسية تقدمت في سبتمبر بأسرع معدل منذ مارس 2022 على الرغم من سيطرةأوكرانيا على جزء من منطقة كورسك الروسية.