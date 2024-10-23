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عربي-دولي

أميركا تُحبط أوكرانيا.. "خطة النصر" محكومة بالفشل

Lebanon 24
23-10-2024 | 05:30
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ذكرت صحيفة "إكونوميست" في مقال نشرته أن السلطات الأميركية ترى أن ما يسمى بـ"خطة النصر" الأوكرانية محكوم عليها بالفشل بسبب عدة نقاط يمكن أن تتسبب في تصعيد الصراع.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مسؤول أوكراني، أن خطة "خطة زيلينسكي للنصر"، لم تلق ردود فعل إيجابية في أوساط الإدارة الأمريكية.
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وأشار إلى أن الإدراة الأميركية ترى أن هذه الخطة محكومة بالفشل وستصعد الصراع، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في كون واشنطن لم تعرب عن ذلك بشكل علني لرأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي.

وقال سكرتير الاتصالات والعلاقات الدولية الهنغاري زولتان كوفاتش إن ما يسمى بـ "خطة النصر" لرأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي ليست سوى حيلة للاتصالات.

وأضاف زولتان في حديث لإذاعة Kossuth أن خطة زيلينسكي هي مجرد "خدعة اتصالات" ومن غير الواضح ما هي خطة أوروبا حول أوكرانيا، مشيرا إلى أن المعروف حتى اللحظة فقط دعم قيادة الاتحاد الأوروبي الواضح للحرب في أوكرانيا. (روسيا اليوم)
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