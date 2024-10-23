تركيا.. شركتا طيران تلغيان رحلاتهما إلى إيران

Advertisement

ألغت شركتا الخطوط الجوية التركية "THY" و"بيغاسوس" للطيران رحلاتهما المقررة إلى إيران حتى الأول من تشرين الثاني المقبل، جراء احتمال شن إسرائيل هجوما على طهران.وأفاد مراسل الأناضول، الأربعاء، أن بيغاسوس ستوقف رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية طهران ومدينتي شيراز وأصفهان حتى 1 نوفمبر.وفي 18 تشرين الأول الجاري، قال حساب على منصة تليغرام باسم "Middle east spectator"، إنه تلقى "وثائق من مصدر في مجتمع الاستخبارات الأمريكي عن استعدادات إسرائيلية لشن هجوم على إيران".وأرفق الحساب المؤيد لإيران، المنشور بوثائق مصورة قال إنها للتسريبات التي حصل عليها.وبحسب موقع "واللا" العبري، تضمنت الوثائق تقريرا لوكالة الاستخبارات المرئية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، تضمن تفاصيل العمليات التحضيرية خلال الأيام الأخيرة في عدة قواعد لسلاح الجو الإسرائيلي، بما في ذلك نقل أسلحة متقدمة، مخصصة لمهاجمة إيران.وبحسب وسائل إعلام عبرية، يستعد الجيش الإسرائيلي منذ الهجوم الانتقامي الإيراني مطلع أكتوبر الجاري، لتوجيه ضربة كبيرة ضد إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة.(الأناضول)