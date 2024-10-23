صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب على القطاع

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أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى "42 ألفا و792 شهيدا و100 ألف و412 مصابا" منذ 7 تشرين الأول 2023.وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لضحايا الإبادة: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42 ألفا و792 شهيدا و100 ألف و412 مصابا منذ السابع من تشرين الأول 2023".وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية "6 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 74 شهيدا و130 إصابة".وأشارت الوزارة إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".وإضافة إلى الشهداء والجرحى خلفت الإبادة الإسرائيلية بالقطاع آلاف المفقودين، ودمارا هائلا في الأبنية السكنية والبنى التحتية، ومجاعة قاتلة لا سيما في الشمال أودت بحياة أطفال ومسنين.