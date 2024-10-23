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هاريس تواجه مخاطر جسيمة في نيفادا.. مؤشرات إجمالي التصويت المبكر تكشف

Lebanon 24
23-10-2024 | 07:52
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يبدو أن نائبة الرئيس المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس تواجه مخاطر جسيمة وفق ما كشفته مؤشرات إجمالي التصويت المبكر في ولاية نيفادا الأميركية.
 
ووفقًا لما قاله الإعلامي القديم في الولاية جون رالستون، الذي غطى الولاية لمدة ثلاثة عقود ويدير صحيفة "نيفادا إندبندنت في منشور يوم الاثنين، فإنه خلال ثلاثة أيام من التصويت المبكر وفرز الأصوات البريدية، قدم عددا أكبر من الجمهوريين بطاقات اقتراع أكثر من الديمقراطيين لأول مرة في عام الانتخابات الرئاسية منذ عام 2008 على الأقل.
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وأشار رالستون في منشور محدث صباح الثلاثاء، إلى أن الجمهوريين يتقدمون في الأصوات المحسوبة بنحو 6000 صوت، أي ما يقرب من 2 في المئة.

وأوضح يوم الاثنين، أن "جدار الحماية" الذي يساهم عمومًا في ميزة ديمقراطية من مقاطعة كلارك قد "انهار"، حيث يتقدم الديمقراطيون على الجمهوريين هناك بنحو 4500 صوت فقط، وهي المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الولاية، وموطن لاس فيغاس. أما المناطق الريفية، فهي أيضًا تتفوق على ما ينبغي أن يكون نصيبها من الناخبين بنحو 4 نقاط.

وتابع: "لقد تم محو تقدم التصويت البريدي الكبير الذي يتمتع به الديمقراطيون وأكثر من ذلك من خلال تقدم الحزب الجمهوري في التصويت المبكر الشخصي".

وحذر المحللون من الاعتماد بشكل مفرط على بيانات التصويت المبكر للتنبؤ بالنتائج النهائية للانتخابات، حيث تختلف كل انتخابات عن الأخرى.

وفي حين تظهر البيانات الانتماء الحزبي لكل ناخب، فإنها لا تكشف عن كيفية تصويت شخص ما، ما يعني إمكانية وجود أصوات خفية بين الأحزاب.

وأشار رالستون، أحد كبار الخبراء في السياسة في ولاية نيفادا، إلى بعض التحذيرات في تحليله. وأوضح أنه من السابق لأوانه الآن وصف البيانات بأنها اتجاه، ولا يزال هناك الكثير من بطاقات الاقتراع بالبريد. لكنه وصف بأنه "يوم ضخم" للجمهوريين في نيفادا حيث يتمتعون بميزة إقبال بنقطتين مع ما يقرب من 250 ألف صوت تم الإدلاء بها، وهو ما توقع أنه ليس بعيدًا عن خُمس إجمالي الأصوات.

وتعد ولاية نيفادا واحدة من 7 ولايات متأرجحة من المرجح أن تحدد نتيجة الانتخابات.

كما تستضيف الولاية سباقاً تنافسياً على مقعد مجلس الشيوخ بين السيناتور الحالي الديمقراطية، جاكي روزن، والجمهوري سام براون. (العربية)
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