Advertisement

عربي-دولي

المنافسة مُحتدمة.. استطلاعات الرأي تبرز تكافؤ الفرص بين ترامب وهاريس

Lebanon 24
23-10-2024 | 07:57
A-
A+
Doc-P-1267164-638652924400201056.png
Doc-P-1267164-638652924400201056.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قبل أقل من أسبوعين على يوم الاقتراع، يطرح موقع "فوكس" (VOX) السؤال الملح في أميركا والعالم: "من سيفوز بالانتخابات الرئاسية، المرشح الجمهوري دونالد ترامب أم الديمقراطية كامالا هاريس؟"

وأشار أندرو بروكوب، مراسل الشؤون السياسية في فوكس، إلى أن نتائج استطلاعات الرأي تظهر تقاربًا كبيرًا بين المرشحين في الولايات المتأرجحة الأساسية. على الرغم من تحسن أداء ترامب في الاستطلاعات مؤخرًا، إلا أن ذلك لم يمنحه بعد تفوقًا واضحًا.
Advertisement

حاليًا، يتمتع ترامب بفارق ضئيل يتراوح بين 1 و2 نقطة في ولايات أريزونا وجورجيا وكارولينا الشمالية. ولتحقيق الفوز في الرئاسة، يحتاج إلى اختراق ما يُعرف بولايات "الجدار الأزرق" مثل ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن. وحتى يوم الاثنين، تبقى المنافسة في هذه الولايات متقاربة للغاية.

وأشار الكاتب إلى تراجع في عدد استطلاعات الرأي الموثوقة في الولايات المتأرجحة في الأسابيع الأخيرة، لكن من المرجح أن تطلق استطلاعات جديدة أكثر مصداقية في نهاية الحملة الانتخابية. وبمجرد أن يتم ذلك، يمكن الحصول وقتها على فهم أفضل لمسار السباق.

ما الذي تظهره الاستطلاعات بالولايات المتأرجحة؟
ويخلص الكاتب إلى أن هناك سبع ولايات متأرجحة من المرجح جدا أن تحدد نتيجة الانتخابات (مع توقع أن تذهب كل ولاية أخرى بشكل ثابت لصالح ترامب أو هاريس)، وهي حسب عدد الأصوات الانتخابية كالتالي:

-بنسلفانيا (19 صوتا انتخابيا)
-كارولينا الشمالية وجورجيا (16 صوتا لكل منهما)
-ميشيغان (15 صوتا)
-أريزونا (11 صوتا)
-ويسكونسن (10 أصوات)
-نيفادا (6 أصوات انتخابية)
وإذا استطاعت هاريس الحصول على 44 صوتا انتخابيا في هذه الولايات المتأرجحة، فإنها ستفوز بالرئاسة، أما ترامب فسيحتاج إلى 51 صوتا انتخابيا من هذه الولايات نفسها للفوز. وتقول الاستطلاعات إن هذه الولايات المتأرجحة متقاربة جدا.

وتبقى ولايات بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغان ونيفادا وكارولينا الشمالية كلها متعادلة تقريبا في مجمل استطلاعات صحيفة "نيويورك تايمز"، والتي تظهر أن ترامب متقدم في جورجيا بنقطة واحدة، وفي أريزونا بنقطتين.

وأشار الكاتب إلى مسألة أكثر تفاؤلا لهاريس في استطلاعات صحيفة "واشنطن بوست"، والتي تظهرها متقدمة بنقطتين في بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن. من ناحية أخرى تظهر استطلاعات "ريل كلير بوليتكس" تقدم ترامب بنقطتين أو أقل في جميع الولايات المتأرجحة. (الجزيرة نت)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:48 | 2024-10-23
13:41 | 2024-10-23
13:22 | 2024-10-23
13:02 | 2024-10-23
13:00 | 2024-10-23
12:50 | 2024-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24