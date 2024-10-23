سول: كوريا الشمالية أرسلت 3000 جندي إلى روسيا

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قالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أمام البرلمان، الأربعاء، إن كوريا الشمالية أرسلت 1500 جندي إضافي إلى روسيا، مشيرة إلى أنها محاولة لمساعدة روسيا عسكريا في حربها مع أوكرانيا.وقال النائب بارك سون-وون من لجنة الاستخبارات البرلمانية بعد إحاطة من جهاز الاستخبارات الوطني "يعتقد أن 1500 جندي إضافي أرسلوا إلى روسيا" ما يرفع العدد الإجمالي إلى ثلاثة آلاف.ومن المتوقع أن يصل العدد إلى عشرة آلاف بحلول كانون الأول، بحسب النائب.وقالت الاستخبارات الكورية الجنوبية، الجمعة، إن بيونغ يانغ أرسلت "قوة كبيرة من الجنود" لمؤازرة روسيا في حربها مع أوكرانيا، تطبيقا لتحالف عسكري مع موسكو قد يخل بالتوازن الأمني في شبه الجزيرة الكورية.ونفت كوريا الشمالية أن تكون أرسلت قوات إلى روسيا، حتى إن ممثلا لبيونغ يانغ لدى الأمم المتحدة وصف إعلان سيول في هذا الصدد بأنه "شائعة لا أساس لها".واستدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الاثنين، سفير موسكو في سيول للمطالبة بسحب القوات الكورية الشمالية "بشكل عاجل".(العربية)