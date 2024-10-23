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عربي-دولي

تحركات إسرائيلية قرب حدود مصر.. ماذا يجري هناك؟

Lebanon 24
23-10-2024 | 08:44
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لفتت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إلى أن تصرفات قوات جيش العدو الإسرائيلي في محور فيلادلفيا المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة، تثبت بقاء الجيش هناك.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن الجيش الإسرائيلي يقوم ببناء مواقع عسكرية وتكنولوجية في منطقة فيلادلفيا الآن، وقد تؤثر هذه المعضلة ليس فقط على صفقة الأسرى ولكن أيضا على اتفاقية السلام مع مصر.
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ويواصل الجيش الإسرائيلي ترسيخ وتطوير احتلال محور فيلادلفيا من خلال بناء البنية التحتية والطرق، وتطوير العديد من الوسائل التكنولوجية المتقدمة.

كما قام الجيش الإسرائيلي ببناء طريق مرصوف من شاطئ البحر في رفح إلى معبر كرم أبو سالم، إلى جانب وضع نقاط عسكرية وخطوط إنارة واتصالات ومراقبة في المنطقة.

من ناحية أخرى، يحاول المسؤولون في مصر وفق الصحيفة، إقناع الأميركيين بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون اتخاذ خطوات عملية أكثر على الأرض بتلك المنطقة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد بأن تل أبيب لن تنهي الحرب بدون إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا. (روسيا اليوم)
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