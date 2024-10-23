متظاهرون في بنغلاديش يطالبون باستقالة الرئيس شهاب الدين

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طالب متظاهرون في بنغلاديش الرئيس محمد شهاب الدين، بالاستقالة، على خلفية تصريح له بدا أنه يثير شكوك حول استقالة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة.وبحسب صحيفة "داكا تريبيون"، اندلعت نقاشات حادة في البلاد بعد أن قال شهاب الدين خلال مقابلة صحفية، إنه لا يوجد أي خطاب أو دليل على استقالة حسينة.وعلى إثر ذلك تجمع العديد من المتظاهرين، مساء الثلاثاء حول المبنى الرئاسي ونظموا مظاهرة طالبوا فيها باستقالة شهاب الدين.وبالتوازي مع المظاهرات في الشوارع، تم تداول آلاف المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب باستقالة الرئيس.يذكر أن استقالة حسينة تستحوذ على أهمية بالغة بالنسبة لشرعية الحكومة المؤقتة بقيادة محمد يونس، وإلّا قد يُنظر إلى الحكومة على أنها غير شرعية استولت على السلطة وسط فراغ سياسي، سيما أن المنتقدين لحكومة يونس بدأوا بالتشكيك بشرعيتها بسبب الرسالة المفقودة لاستقالة حسينة.وفي تصريح لها على منصة إكس، قالت الكاتبة البنغالية المنفية في الهند، تسليمة نسرين: "حسينة لم تستقل من منصب رئيسة الوزراء وما زالت على قيد الحياة، لذلك فإن حكومة يونس غير قانونية".وادعت نسرين أن "الجميع في بنغلاديش يكذبون"، وقالت: "قائد الجيش الجنرال واكير الزمان قال إن حسينة استقالت. والرئيس شهاب الدين قال إن حسينة استقالت، ويونس قال إن حسينة استقالت، لكن أحدا لم يرَ خطاب الاستقالة".(الأناضول)