22
o
بيروت
22
o
طرابلس
17
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
8
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
متظاهرون في بنغلاديش يطالبون باستقالة الرئيس شهاب الدين
Lebanon 24
23-10-2024
|
08:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالب متظاهرون في بنغلاديش الرئيس محمد شهاب الدين، بالاستقالة، على خلفية تصريح له بدا أنه يثير شكوك حول استقالة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة.
وبحسب صحيفة "داكا تريبيون"، اندلعت نقاشات حادة في البلاد بعد أن قال شهاب الدين خلال مقابلة صحفية، إنه لا يوجد أي خطاب أو دليل على استقالة حسينة.
Advertisement
وعلى إثر ذلك تجمع العديد من المتظاهرين، مساء الثلاثاء حول المبنى الرئاسي ونظموا مظاهرة طالبوا فيها باستقالة شهاب الدين.
وبالتوازي مع المظاهرات في الشوارع، تم تداول آلاف المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب باستقالة الرئيس.
يذكر أن استقالة حسينة تستحوذ على أهمية بالغة بالنسبة لشرعية الحكومة المؤقتة بقيادة محمد يونس، وإلّا قد يُنظر إلى الحكومة على أنها غير شرعية استولت على السلطة وسط فراغ سياسي، سيما أن المنتقدين لحكومة يونس بدأوا بالتشكيك بشرعيتها بسبب الرسالة المفقودة لاستقالة حسينة.
وفي تصريح لها على منصة إكس، قالت الكاتبة البنغالية المنفية في الهند، تسليمة نسرين: "حسينة لم تستقل من منصب رئيسة الوزراء وما زالت على قيد الحياة، لذلك فإن حكومة يونس غير قانونية".
وادعت نسرين أن "الجميع في بنغلاديش يكذبون"، وقالت: "قائد الجيش الجنرال واكير الزمان قال إن حسينة استقالت. والرئيس شهاب الدين قال إن حسينة استقالت، ويونس قال إن حسينة استقالت، لكن أحدا لم يرَ خطاب الاستقالة".
(الأناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"اخدوا جنى العمر".. ممثلة لبنانية شهيرة توثق الدمار الهائل الذي حلّ بالشارع الذي تسكن فيه (صورة)
Lebanon 24
"اخدوا جنى العمر".. ممثلة لبنانية شهيرة توثق الدمار الهائل الذي حلّ بالشارع الذي تسكن فيه (صورة)
02:46 | 2024-10-23
23/10/2024 02:46:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سفارة تتّخذ قراراً عاجلاً في لبنان... إليكم ما أعلنته
Lebanon 24
سفارة تتّخذ قراراً عاجلاً في لبنان... إليكم ما أعلنته
05:14 | 2024-10-23
23/10/2024 05:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل.. الجيش الإسرائيلي يكشف من كان مع صفي الدين
Lebanon 24
بالتفاصيل.. الجيش الإسرائيلي يكشف من كان مع صفي الدين
16:07 | 2024-10-22
22/10/2024 04:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت من البكاء.. ملكة جمال لبنان السابقة تتأثر في فيديو لها وتتعرّض للانتقادات بسبب هذا الأمر
Lebanon 24
انهارت من البكاء.. ملكة جمال لبنان السابقة تتأثر في فيديو لها وتتعرّض للانتقادات بسبب هذا الأمر
02:19 | 2024-10-23
23/10/2024 02:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي بأزمة قلبية.. الشاعر اللبناني هنري زغيب نعى ولده الوحيد
Lebanon 24
توفي بأزمة قلبية.. الشاعر اللبناني هنري زغيب نعى ولده الوحيد
08:13 | 2024-10-23
23/10/2024 08:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:48 | 2024-10-23
بعد "الهجوم الإرهابي" عليه.. ما هو مجمع الصناعات الجوية والفضائية في أنقرة؟
13:41 | 2024-10-23
أردوغان تعليقاً على الهجوم الدامي: الأيادي التي تمتد إلى تركيا ستكسر
13:22 | 2024-10-23
مدير مستشفى "كمال عدوان" يطلق نداء استغاثة: "كل دقيقة يموت شخص"!
13:02 | 2024-10-23
"قد يضر بإسرائيل".. أوستن يحذر من تقاعس إسرائيل عن حماية المدنيين في غزة
13:00 | 2024-10-23
هجوم "حزب الله" باتجاهها أحدث ضجّة.. ماذا نعرف عن مدينة قيسارية؟
12:50 | 2024-10-23
حماس تنعى صفي الدين: نذكر إسهاماته الكبيرة في بناء جبهة المقاومة
فيديو
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
23:20 | 2024-10-22
23/10/2024 20:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
23/10/2024 20:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
23/10/2024 20:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24