الناتو: لدينا أدلة على انتشار جنود كوريين شماليين في روسيا

قال حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الأربعاء، إن لديه أدلة على انتشار جنود كوريين شماليين في روسيا.



وقالت متحدثة باسم الناتو إن دول الحلف الأطلسي "أكدت وجود أدلة على نشر قوات كورية شمالية في روسيا". وأضافت: "إذا كانت هذه القوات ستقاتل في أوكرانيا، فإن ذلك سيمثل تصعيدا كبيرا في دعم كوريا الشمالية للحرب غير المشروعة التي تشنها روسيا".

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وكانت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أعلنت أمام البرلمان فى سيول، أن كوريا الشمالية أرسلت حوالي 3 آلاف جندي إلى روسيا لتلقي تدريبات قبل نشرهم في ساحات القتال في أوكرانيا.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأربعاء، أن أعضاء البرلمان حصلوا على هذا الرقم خلال إحاطة قدمتها وكالة الاستخبارات الوطنية في اجتماع مغلق.



وقال مدير الوكالة إن كوريا الشمالية تعتزم إرسال إجمالي 10 آلاف جندي إلى روسيا بحلول كانون الأول.