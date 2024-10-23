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عربي-دولي

فيديو من تركيا.. قتلى وجرحى في هجوم استهدف شركة

Lebanon 24
23-10-2024 | 09:25
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دان وزير العدل التركي يلماز تونتش "الهجوم الإرهابي على منشآت صناعة الطيران والفضاء في منطقة كهرمان كازان بأنقرة"، مشيرا الى ان " مكتب المدعي العام فتح تحقيقا بشأن الهجوم الإرهابي الغادر على منشآت صناعة الطيران والفضاء في منطقة كهرمان كازان بأنقرة".
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ذكرت تقارير محلية، الأربعاء، أن انفجارا قويا وقع في مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في أنقرة وأعقبه إطلاق نار في المنطقة.

وقال وزير الداخلية التركي إن هجوما إرهابيا استهدف شركة توساش في أنقرة، وأوقع قتلى وجرحى.
 
وأضاف، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "سيتم إطلاع الرأي العام على التطورات".
 
ودان وزير العدل التركي يلماز تونتش الهجوم الإرهابي، مشيرا الى ان " مكتب المدعي العام فتح تحقيقا بشأن الهجوم الإرهابي الغادر على منشآت صناعة الطيران والفضاء في منطقة كهرمان كازان بأنقرة". (سكاي نيوز عربية) 
 
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