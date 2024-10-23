فيديو من تركيا.. قتلى وجرحى في هجوم استهدف شركة

مشاهد أولية للتفجير الإرهابي الذي استهدف شركة توساش للصناعات الجوية والفضائية بأنقرة. ويسمع في الفيديو دوي إطلاق الرصاص.
استهداف إحدى شركات الصناعات الدفاعية المهمة في تركيا والعالم، والتي تضطلع بإنتاج الطائرات، عمل إرهابي تتضح فيه البصمات الصهيونية مهما كانت اليد التي نفذت. pic.twitter.com/FHH79rTWIv
— سمير العَركي (@s_alaraki) October 23, 2024
مشاهد أولية للتفجير الإرهابي الذي استهدف شركة توساش للصناعات الجوية والفضائية بأنقرة. ويسمع في الفيديو دوي إطلاق الرصاص.
استهداف إحدى شركات الصناعات الدفاعية المهمة في تركيا والعالم، والتي تضطلع بإنتاج الطائرات، عمل إرهابي تتضح فيه البصمات الصهيونية مهما كانت اليد التي نفذت. pic.twitter.com/FHH79rTWIv