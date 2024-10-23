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عربي-دولي

وسط إسرائيل.. عملية نوعية للمقاومة الإسلامية في العراق

Lebanon 24
23-10-2024 | 14:34
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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، مساء اليوم، "ضرب هدف حيوي وسط إسرائيل بالطيران المسير".
 
وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق يوم الأربعاء 23 تشرين الأول هدفا حيويا في وسط أراضينا المحتلة".
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وأشارت الى أن "عملية الاستهداف تمت بواسطة الطيران المسير"، وأكدت "استمرار العمليات بوتيرة متصاعدة". (الوكالة الوطنية للإعلام) 
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