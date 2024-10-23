وسط إسرائيل.. عملية نوعية للمقاومة الإسلامية في العراق

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وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق يوم الأربعاء 23 تشرين الأول هدفا حيويا في وسط أراضينا المحتلة".وأشارت الى أن "عملية الاستهداف تمت بواسطة الطيران المسير"، وأكدت "استمرار العمليات بوتيرة متصاعدة". (الوكالة الوطنية للإعلام)