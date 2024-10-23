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هاريس تنتقد ترامب: إعجابه بجنرالات هتلر يكشف وجهه الحقيقي

Lebanon 24
23-10-2024 | 19:12
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قالت مرشحة الحزب الديمقراطي الأميركي لخوض انتخابات الرئاسة كامالا هاريس يوم الأربعاء إن تصريحات المرشح الجمهوري دونالد ترامب التي نشرها جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض السابق، تكشف من هو الرئيس السابق حقاً، ونوع القائد الأعلى الذي سيكون عليه.
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وجدّدت هاريس تحذيراتها الشديدة بشأن لياقة ترامب الذهنية ونواياه تجاه الرئاسة.
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