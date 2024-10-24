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عربي-دولي
لأول مرة منذ 43 شهرا.. الزعيم الكردي يتلقى زيارة عائلية
Lebanon 24
24-10-2024
|
04:06
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تلقى الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، المحتجز في الحبس الانفرادي في تركيا منذ عام 1999، أول زيارة "منذ 43 شهرا" الأربعاء، حسبما أفاد ابن أخيه الخميس.
وكتب عمر أوجلان، النائب في حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، على منصة إكس: "آخر لقاء مباشر لنا مع عبدالله أوجلان كان في 3 آذار 2020. وكعائلة، التقينا بأوجلان بعد سنوات في 23 تشرين الاول 2024".
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وقُتل 5 أشخاص وأُصيب 22 آخرون بجروح الأربعاء في هجوم استهدف مقر الشركة التركية لصناعات الفضاء قرب أنقرة وحمّلت الحكومة مسؤوليته لحزب العمال الكردستاني.
وما لبثت تركيا أن أعلنت قصف مواقع تابعة للحزب في كل من العراق وسوريا بعد الهجوم.
ووقع الهجوم بينما كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجري محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة بريكس في قازان في روسيا.
وطالب عمر أوجلان بـ"استمرار الزيارات العائلية الروتينية، وهي حق قانوني، مهما كانت الظروف".
ولم يتمكن محامو أوجلان من زيارته منذ آب 2019. (روسيا اليوم)
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