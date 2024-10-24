خطة روسية للتأثير على الانتخابات الأميركية.. وثائق تكشف عن شبكة من الأخبار الزائفة

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وأشارت الوثائق إلى أن جون مارك دوغان، وهو جندي مشاة أميركي سابق فر إلى روسيا أثناء ملاحقته في فلوريدا بتهم الابتزاز والتنصّت، يعمل بشكل مباشر مع الاستخبارات العسكرية الروسية، لإنتاج مقاطع فيديو مزيفة ونشر معلومات مضللة تستهدف حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس.وكشفت الوثائق أن دوغان "ادعى منذ فترة طويلة أنه يعمل بشكل مستقل عن الحكومة الروسية، لكنه حصل على تمويل من جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي".وقالت إنه حصل على بعض المدفوعات بعدما بدأت مجموعة من مواقعه الإلكترونية التي تنشر أخبارا مزيفة، تواجه صعوبة في الوصول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي الغربية، وكان بحاجة إلى مولد ذكاء اصطناعي - وهي أداة يمكن دفعها لإنشاء نصوص وصور ومقاطع فيديو، وفق الصحيفة.قال مسؤول بالمخابرات الأميركية، الثلاثاء، إن روسيا وإيران والصين عازمة على إثارة أحاديث مثيرة لانقسام الأميركيين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني، رغم أنه من المرجح ألا تتمكن تلك الدول من التلاعب بالانتخابات على نطاق من شأنه أن يؤثر على نتيجة السباق الرئاسي.وكشفت تقارير مؤخرا عن نشر مواقع موالية للكرملين، تقدم نفسها على أنها مواقع "إخبارية" أميركية، ادعاءات لا أساس لها من الصحة بأن الديمقراطيين خطّطوا لاغتيال الرئيس السابق، دونالد ترامب، في مثال على الأكاذيب التحريضية التي يمكن أن تروج لها مواقع مزيفة مدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال عام انتخابي حاسم، حسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" في آب الماضي.وفي تشرين الأول، أصدرت الولايات المتحدة تقييما استخباراتيا أرسلته إلى أكثر من 100 دولة، يفيد بأن موسكو تستخدم الجواسيس ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الروسية التي تديرها الدولة، لتقويض الثقة العامة في نزاهة الانتخابات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.وقال التقييم: "تشير معلوماتنا إلى أن كبار المسؤولين الحكوميين الروس، بما في ذلك الكرملين، يرون قيمة في هذا النوع من عمليات التأثير، ويعتبرونها فعالة".ونقلت رويترز قبل أسابيع، عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، أن روسيا "تشجعت على تكثيف عمليات التأثير على الانتخابات الأميركية بسبب نجاحها في تضخيم المعلومات المضللة بشأن الانتخابات في عام 2020 وجائحة كوفيد-19".وقالت وزارة العدل الأميركية، إنها عرقلت خطة روسية مدعومة من الكرملين تهدف إلى نشر معلومات مضللة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، بواسطة الذكاء الاصطناعي.وتهدف الخطة إلى بث الفتنة في الولايات المتحدة وتعزيز أهداف الحكومة الروسية، بما في ذلك نشر معلومات مضللة عن حربها مع أوكرانيا. واستخدم القائمون على تنفيذ الخطة صفحات لشخصيات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي.اقترحت وزارة العدل الأميركية، الاثنين، قواعد جديدة لحماية بيانات الحكومة الفيدرالية والبيانات الشخصية الضخمة للأميركيين من الوقوع في أيدي دول مثل الصين وإيران وروسيا من خلال فرض قيود جديدة على معاملات تجارية معينة.وقالت وكالة فرانس برس إن شبكة من عشرات المواقع الإلكترونية التي تحاكي مواقع إخبارية محلية، نشرت ادعاء كاذبا بأن الحزب الديمقراطي كان وراء محاولة اغتيال ترامب، في تموز الماضي.وتعود ملكية هذه المواقع إلى دوغان.وأفاد التقرير الأخير لواشنطن بوست، أن الوثائق كشفت أن "ضابط الاتصال الذي يعمل مع دوغان في الاستخبارات الروسية، هو شخصية بارزة في الجهاز تعمل تحت الاسم المستعار (يوري خوروشيفسكي)، وأن الاسم الحقيقي للضابط هو يوري خوروشينكي".ويخدم هذا الضابط في وحدة تشرف على عمليات التخريب والتدخل السياسي والحرب الإلكترونية التي تستهدف الغرب، وفق مسؤولين أمنيين أوروبيين تحدثا للصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويتهما، لمناقشة معلومات استخباراتية حساسة. (الحرة)