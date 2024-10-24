لا تقدم واضحاً بعملية التفاوض.. اجتماع قريب بشأن غزة

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على الرغم من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في كل من قطاع غزة المحاصر ولبنان أيضاً، يعود الحديث عن المفاوضات لإنهاء القتال.فقد أعلن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الوفدين الأميركي والإسرائيلي سيجتمعان في الدوحة لإجراء مشاورات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في الدوحة اليوم الخميس، إن المفاوضين الأميركين سيلتقون بالمفاوضين الإسرائيليين في الدوحة، في محاولة للتوصل إلى انفراجة في قطاع غزة.وأضاف أنه عقد اجتماعات مع حركة حماس وقياداتها بعد اغتيال زعيمها يحيى السنوار، على مدى اليومين السابقين مع ممثليهم من المكتب السياسي في الدوحة.كما تابع أنه حتى الآن لا يوجد أي وضوح بشأن الطريق إلى الأمام، إذ لا يوجد أي تقدم واضح في عملية التفاوض.بالمقابل، قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى الدوحة يوم الأحد.ومن المتوقع أن يتوجه مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية بيل بيرنز إلى الدوحة، الأحد المقبل، لإجراء محادثات مع نظرائه القطري والمصري والإسرائيلي بشأن إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.أما أهمية هذا اللقاء، فتأتي من أنه سيكون اجتماعا بين إسرائيل والوسطاء بعد أكثر من شهرين من الجمود في المفاوضات وعدم وجود محادثات مهمة بين الطرفين خلال تلك المدة، وفقا لموقع "أكسيوس".إلى ذلك، يتواجد خليل الحية، كبير المفاوضين في حركة حماس، والذي كان نائب يحيى السنوار، في الدوحة، حيث من المتوقع أن يطلعه وسطاء قطريون ومصريون على المحادثات خلال نهاية الأسبوع.يشار إلى أن هذه التطورات تأتي متزامنة مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، اليوم الخميس، إلى قطر من أجل الغرض نفسه.وكان بلينكن رأى أن إسرائيل أنجزت أهدافها في غزة، وضمنت أن 7 تشرين الأول لن يتكرر، ولهذا حان وقت إنهاء الحرب.وأكد أن المفاوضين سيعاودون المناقشات حول اليوم التالي في غزة، وسط حديث عن إدارة فلسطينية للقطاع وأفكار حول الأمن والحوكمة.إلى ذلك، جاءت زيارة كبير الدبلوماسيين الأميركيين مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة المحاصر ولبنان أيضاً.(العربية)