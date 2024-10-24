بخط يده.. هذه وصايا السنوار بشأن الأسرى الإسرائيليين (صور)

نشرت صحيفة "القدس" وثائق بخط يد الشهيد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، تتضمنت توجيهات لمقاتلي الحركة بشأن الآسرى الإسرائيليين.





وشدد السنوار في الوثيقة الأولى على أهمية الحفاظ على حياة الأسرى باعتبارهم ورقة ضغط. كما أشار إلى حديث نبوي يتحدث عن إطعام الجائع وفك الأسرى.





الوثيقة الثانية، عرضت إحصاءات تفصيلية لأعداد المحتجزين، حيث تم تحديد أعمارهم وجنسهم، وذكرت أن العدد الإجمالي للمحتجزين هو 22.





أما الوثيقة الثالثة، فشملت قائمة بأسماء 11 أسيرة، معظمهن من كبار السن، مع تفاصيل عن أعمارهن ومهنهن.

♦️ سري للغاية وخاص بـ #القدس #القدس تنشر وصايا الشهيد #يحيى_السنوار للمقاتلين وتفاصيل بخط يده حول المحتجزين:



• «فإما مَنّاً بعدُ وإما فداءً» الآية رقم ٤ من «سورة محمد»

• «وعودوا المريض وأطعموا الجائع وفكّوا العاني» حديث شريف.

• «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» قاعدة… pic.twitter.com/5GAl3h74q6 — جريدة القدس (@alqudsnewspaper) October 24, 2024 Advertisement