بخط يده.. هذه وصايا السنوار بشأن الأسرى الإسرائيليين (صور)

♦️ سري للغاية وخاص بـ #القدس #القدس تنشر وصايا الشهيد #يحيى_السنوار للمقاتلين وتفاصيل بخط يده حول المحتجزين:
• «فإما مَنّاً بعدُ وإما فداءً» الآية رقم ٤ من «سورة محمد»
• «وعودوا المريض وأطعموا الجائع وفكّوا العاني» حديث شريف.
• «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» قاعدة… pic.twitter.com/5GAl3h74q6
— جريدة القدس (@alqudsnewspaper) October 24, 2024
♦️ سري للغاية وخاص بـ #القدس #القدس تنشر وصايا الشهيد #يحيى_السنوار للمقاتلين وتفاصيل بخط يده حول المحتجزين:
• «فإما مَنّاً بعدُ وإما فداءً» الآية رقم ٤ من «سورة محمد»
• «وعودوا المريض وأطعموا الجائع وفكّوا العاني» حديث شريف.
• «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» قاعدة… pic.twitter.com/5GAl3h74q6