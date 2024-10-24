Advertisement

عربي-دولي

بخط يده.. هذه وصايا السنوار بشأن الأسرى الإسرائيليين (صور)

Lebanon 24
24-10-2024 | 16:40
A-
A+
Doc-P-1267949-638654102320618044.jpg
Doc-P-1267949-638654102320618044.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت صحيفة "القدس" وثائق بخط يد الشهيد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، تتضمنت توجيهات لمقاتلي الحركة بشأن الآسرى الإسرائيليين.


وشدد السنوار في الوثيقة الأولى على أهمية الحفاظ على حياة الأسرى باعتبارهم ورقة ضغط. كما أشار إلى حديث نبوي يتحدث عن إطعام الجائع وفك الأسرى.


الوثيقة الثانية، عرضت إحصاءات تفصيلية لأعداد المحتجزين، حيث تم تحديد أعمارهم وجنسهم، وذكرت أن العدد الإجمالي للمحتجزين هو 22.


أما الوثيقة الثالثة، فشملت قائمة بأسماء 11 أسيرة، معظمهن من كبار السن، مع تفاصيل عن أعمارهن ومهنهن.
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:52 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:18 | 2024-10-24
16:40 | 2024-10-24
16:30 | 2024-10-24
16:18 | 2024-10-24
16:10 | 2024-10-24
16:00 | 2024-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24