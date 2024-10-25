الدفاع الأميركية: من حق تركيا محاسبة المسؤولين عن هجوم أنقرة

Advertisement

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، إن لتركيا الحق في محاسبة منفذي الهجوم الإرهابي على شركة صناعات الطيران والفضاء "توساش" في العاصمة أنقرة.جاء ذلك في تصريح صحفي لنائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، تعليقا على العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا والعراق عقب الهجوم المذكور.وقالت سينغ: "كما شاهدتم في تركيا، يبدو وكأنه هجوم إرهابي، ومن حقهم محاسبة المسؤولين عنه".وقدمت سينغ، التعازي باسم الوزارة إلى أسر ضحايا الهجوم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى. (الاناضول)