الحكومة العراقية: قرار الحرب والسلم بيد الدولة

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أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الخميس، أن قرار الحرب والسلم من شأن الدولة بمؤسساتها الدستورية، وكل من يخرج عن ذلك سيكون بمواجهة الدولة التي تستند إلى قوة الدستور والقانون في تنفيذ واجباتها ومهامّها.وقال السوداني، خلال اجتماعه بحشد من شيوخ العشائر والوجهاء في محافظة واسط 170 كيلومترا جنوب شرقي بغداد، أن للعشائر دورا "في إسناد الدولة للقيام بواجباتها، لا سيما في هذه المرحلة الحساسة التي تمرّ بها المنطقة، والتي تستدعي التكاتف بين أبناء البلد لمواجهة التحديات".وجدد رئيس الحكومة العراقية "موقف العراق المبدئي برفض العدوان الهمجي على غزة ولبنان، الذي تم التعبير عنه في كل المحافل الدولية، وأن مصلحة العراق والعراقيين فوق أي اعتبار".