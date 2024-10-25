بيونسيه إلى جانب كامالا هاريس مع اقتراب نهاية الحملات الانتخابية

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قبل 10 أيام فقط من الانتخابات الأميركية، ومع احتدام المنافسة بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن كامالا هاريس نحو البيت الأبيض، يبدو أن بيونسيه ستكشف أوراقها رسمياً.فقد كشف 3 أشخاص مقربي من الفنانة العالمية التي تشكل "أيقونة" لملايين الأميركيين لاسيما الشباب، أنها ستعتلي المسرح إلى جانب هاريس في تجمع جماهيري في هيوستن مسقط رأسها، ليل اليوم الجمعة، وفق ما أفادت وكالة أسوشييتد برس.يأتي ذلك، بعدما أعطت بيونسيه موافقتها الشخصية لحملة هاريس من أجل استخدام أغنيتها الحرية أو "Freedom"، بعد أيام فقط من إطلاق حملتها الرئاسية.وستتوجه هاريس اليوم إلى الولاية الجمهورية قبل 10 أيام فقط من يوم الانتخابات في محاولة لإعادة تركيز حملتها ضد ترامب على الرعاية الإنجابية، والتي يراها الديمقراطيون قضية حاسمة هذا العام.وتعد بيونسيه أيقونة فنية لملايين الأميركين، لذا من المتوقع أن يجذب ظهورها المزيد من الاهتمام بالحدث وبتوجهات هاريس أيضاعلما أنه لطالما دعمت بيونسيه الحائزة على جائزة غرامي وزوجها، جاي زي، المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات السابقة، بما في ذلك هيلاري كلينتون عام 2016 وجو بايدن عام 2020.كما شاركت في حفل تنصيب باراك أوباما عام 2009 حيث رقص وزوجته ميشيل أثناء أداء بيونسيه.وفي عام 2013، غنت النشيد الوطني في حفل تنصيب أوباما الثاني.كما غنت بعد ثلاث سنوات، مع زوجها في حفل ما قبل الانتخابات للديمقراطية هيلاري كلينتون في كليفلاند.يذكر أن النجمة الأميركية كانت منعت ترامب من استخدام أغنية "Freedom" في حملته الانتخابية الرئاسية، بعدما شارك الناطق باسمه، ستيفن تشيونغ، فيديو تضمّن أغنية بيونسيه، قبل أن يضطر إلى حذفه، إذ اعترضته بيونسيه وصدّته عن الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق مجلتي "رولينغ ستون" و"بيلبورد". (العربية)