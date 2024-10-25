مفاجأة عن تسريب خطط إسرائيل لضرب إيران.. "مكتب مشتبه به"!

أفادت شبكة "سي إن إن" بأن السلطات الأميركية تفحص دور مكتب حكومي يعتقد أنه جرت فيه طباعة وثائق المخابرات الأميركية المسربة بشأن استعدادات إسرائيل للهجوم على إيران.



وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قال لـ"سكاي نيوز عربية"، إن التحقيق الذي تجريه دوائر الاستخبارات في واشنطن يشير إلى"الاشتباه" بضلوع موظفة كبيرة في البنتاغون.

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وأضاف المسؤول الأميركي أن الموظفة المشتبه بها في عملية تسريب وثائق الخطة العسكرية الإسرائيلية لضرب إيران هي أميركية - إيرانية الأصل وتدعى آريان طبطبائي. وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قال لـ"سكاي نيوز عربية"، إن التحقيق الذي تجريه دوائر الاستخبارات في واشنطن يشير إلى"الاشتباه" بضلوع موظفة كبيرة في البنتاغون.وأضاف المسؤول الأميركي أن الموظفة المشتبه بها في عملية تسريب وثائق الخطة العسكرية الإسرائيلية لضرب إيران هي أميركية - إيرانية الأصل وتدعى آريان طبطبائي.

ونشر حساب مؤيد لطهران على تليغرام، الجمعة، وثيقتين استخباريتين أميركيتين مزعومتين حول استعدادات إسرائيل لشن هجوم على إيران، مما تسبب في قلق أميركي بشأن "خرق أمني كبير محتمل"، فضلا عن تأثير ذلك على الهجوم المتوقع.



وتدور الوثائق حول الأنشطة العسكرية التي أجراها الجيش الإسرائيلي في قواعد سلاح الجو مؤخرا.



ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن التسريب المزعوم مثير للقلق للغاية لكنه لا يعتقد أنه سيؤثر على الخطط العملياتية لإسرائيل ضد إيران.



كذلك، ذكر مسؤول إسرائيلي كبير أن "المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية على علم بالتسريب المزعوم وتأخذه على محمل الجد".