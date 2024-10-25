عملية اغتيال تهز إيران.. والمُستهدف شخصية مقربة من خامنئي هذه هويته

Advertisement

أكدت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الجمعة، اغتيال محمد صباحي، ممثل المرشد علي خامنئي وخطيب صلاة الجمعة في مدينة كازرون، شمال غرب محافظة فارس جنوب إيران.وقالت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، إن "أحد الأشخاص بدأ بإطلاق النار على إمام جمعة مدينة كازرون الشيخ محمد صباحي"، مضيفة أن "الشيخ صباحي أصيب بجروح خطيرة وجرى نقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة".وقال قائممقام كازرون، محمد علي بكارد، إن المهاجم أطلق النار على نفسه بعد ذلك.