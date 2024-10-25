ثروة إيلون ماسك.. صعدت بواقع 33 مليار دولار في يوم واحد!

صعدت ثروة الملياردير الأميركي والمدير التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، بواقع 33 مليار دولار في يوم واحد في ظل ارتفاع سهم شركة "تسلا" بعد تقرير مالي إيجابي.

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وفي تعاملات أمس، صعد سهم شركة "تسلا" بنسبة 21.92% إلى 260.48 دولار، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".وارتفع سهم شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية بعد أن أعلنت الشركة عن صعود أرباحها في الربع الثالث 2024، وبلغ صافي الدخل بلغ 2.17 مليار دولار بزيادة 17% على أساس سنوي.وفي ظل صعود سهم "تسلا" الأميركية أغلقت بورصة "وول ستريت" تعاملات الخميس على ارتفاع، حيث صعد مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.21%، فيما زاد مؤشر "ناسداك" للبورصة الأميركية بنسبة 0.76%، بينما تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.33%. (روسيا اليوم)