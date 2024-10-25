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عربي-دولي
في إطار التنسيق الإسرائيلي الأميركي للرد على إيران.. منظومة "ثاد" ثانية إلى تل أبيب
Lebanon 24
25-10-2024
|
13:01
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فيما قلل الحرس الثوري الإيراني خلال الأيام الماضية من فعالية وأهمية منظمة "ثاد" الأميركية المضادة للصواريخ التي وصلت إلى تل أبيب، استعدادا للرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني، ستصل منظومة ثانية.
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فقد أفادت مصادر للعربية/الحدث، اليوم الجمعة، بأن منظومة "ثاد" ثانية ستصل إسرائيل الأحد، وذلك في إطار التنسيق الإسرائيلي الأميركي لمواجهة طهران.
كما أضافت أن إسرائيل لا تزال تستعد لتوجيه ضربة واسعة ضد إيران. وأكدت المصادر أن "هناك تنسيقا واتفاقا مع الإدارة الأميركية في هذا الصدد".
إلى ذلك، أوضحت أن إرسال منظومة "ثاد" ثانية جاء بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين إلى تل أبيب، والاطلاع على الأوضاع الدفاعية فيما يخص الصواريخ الباليستية.
وكان الحرس الثوري نصح أمس إسرائيل بعدم الاعتماد على منظومة "ثاد" الأميركية، معتبرا أنها "محدودة القوة"، بعدما أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن المنظومة الدفاعية الأولى وصلت إسرائيل وباتت جاهزة للعمل في أي وقت.
بينما جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، التأكيد على أن رد بلاده على أي هجوم إسرائيلي مرتقب سيكون محسوباً ومتناسباً، مذكراً في الوقت عينه أن طهران لا تسعى لتوسيع الصراع وإشعال الحرب.
وكانت تل أبيب توعدت بدورها برد قاتل ومفاجئ على الهجوم الإيراني، بينما حثتها واشنطن على اقتصار هجماتها على القواعد العسكرية دون المنشآت النفطية والنووية الإيرانية.
أتت تلك التهديدات المتبادلة بعدما أطلقت طهران يوم الأول من تشرين الأول أكثر من 180 صاروخا نحو إسرائيل مستهدفة 3 قواعد جوية إسرائيلية، كانت تورطت بحسب زعمها في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران أواخر تموز الماضي، فضلا عن جنرال بالحرس الثوري الإيراني كان مع أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، يوم اغتياله في الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 أيلول الماضي. (العربية)
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