العراق يوقف حركة الطيران في جميع مطاراته

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أعلن العراق إيقاف حركة الطيران بشكل تام في جميع مطاراته مؤقتا. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزارة النقل العراقية قولها في بيان إنه "بسبب التوترات الإقليمية تم ايقاف الملاحة الجوية العراقية إلى اشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية".وأضاف البيان أن "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية باشرت إخلاء الأجواء العراقية من الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، بشكل تدريجي، من أجل المحافظة على سلامة المسافرين الوافدين إلى مطارات العراق وكذلك الطائرات التي تعبر الأجواء العراقية".وأشار البيان إلى أن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أوقفت جميع رحلاتها بشكلٍ مؤقت، لأسباب احترازية، إلى إشعار آخر، حفاظا على سلامة المسافرين".القرار العراقي خطوة احترازية بعد أن استهدفت ضربات إسرائيلية، السبت، مواقع عسكرية في العاصمة الإيرانية طهران ومدينة كرج المجاورة، تضمنت ثكنات ومستودعات أسلحة، وفقا لما أفاد به مسؤولون عرب لقناة NBC News.ويأتي هذا الهجوم في إطار عملية، قال الجيش الإسرائيلي إنها "دقيقة وموجهة"، مشيرا إلى أن هذه الضربات جاءت "ردا على الهجمات المتواصلة من قبل النظام الإيراني ضد إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة".وأعلن البيت الأبيض أنه على علم بأن إسرائيل تنفذ ضربات موجهة على أهداف عسكرية في إيران دفاعا عن النفس.وقال مسؤول في القيادة المركزية لـ"الحرة" إن إسرائيل أبلغت واشنطن بشكل مسبق بالهجمات، "ولكن القوات الأميركية لم تكن ضالعة بهذه الهجمات".