Advertisement

عربي-دولي

بعد الهجوم الإسرائيلي.. استئناف الرحلات الجوية في ايران

Lebanon 24
26-10-2024 | 02:24
A-
A+
Doc-P-1268680-638655319226302837.jpg
Doc-P-1268680-638655319226302837.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استأنفت إيران، اليوم السبت، الرحلات الجوية بعد تعليق قصير جراء الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مواقع عسكرية عدة في البلاد.

وقال ناطق باسم منظمة الطيران المدني لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إن الرحلات الجوية "ستعود إلى طبيعتها السبت عند الساعة التاسعة صباحا" بالتوقيت المحلي، أي 05:30 بتوقيت غرينتش.
Advertisement

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، أن "الرحلات ستعود إلى طبيعتها اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت".

وأفادت بأن "جعفر يازرلو" قال في تصريح له: "يجب على الركاب أن يكونوا على تواصل مع شركات الطيران وأن ينتبهوا بشكل خاص للرسائل التي ترسلها الشركات".

وكان المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، أعلن، في وقت سابق، إلغاء الرحلات الجوية على كافة المسارات حتى إشعار آخر.(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:53 | 2024-10-26
04:40 | 2024-10-26
04:35 | 2024-10-26
04:16 | 2024-10-26
03:54 | 2024-10-26
03:47 | 2024-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24