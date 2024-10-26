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عربي-دولي

أثناء الرد.. إيران: المقاتلات الإسرائيلية استخدمت أجواء عراقية

Lebanon 24
26-10-2024 | 14:17
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أعلنت هيئة الأركان العامة الإيرانية في بيان لها اليوم السبت أن المقاتلات الإسرائيلية استخدمت أثناء قصفها الأراضي الإيرانية الأجواء العراقية التي يسيطر عليها الجيش الأميركي.

وجاء في البيان: "مقاتلات العدو ألإسرائيلي استخدمت جزءا من الأجواء العراقية التي تقع تحت تصرف الجيش الأمريكي الإرهابي وأطلقت صواريخ بعيدة المدى ضد أهداف في محافظات طهران وإسلام وخوزستان".
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وأضاف: "العدو استخدم صواريخ جو-أرض تحمل رؤوسا حربية خفيفة للغاية لا يتجاوز وزنها خمس الرؤوس الحربية المستخدمة في الصواريخ البالستية الإيرانية".

وتابع: "نتيجة هذا العدوان، تضررت بعض مضادات الدفاع الجوي ولحقت خسائر محدودة بها وتم اصلاح بعضها ويتم العمل على تصليح الأخريات، وتم التصدي لبعض الصواريخ ومُنعت المقاتلات من دخول أجواء البلاد".

وأكد البيان على أن "إيران تحتفظ بحق الرد في الوقت المناسب".

وكانت أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بدء تنفيذ الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، يشرفان على الهجوم على إيران من غرفة عمليات قيادة الأركان في تل أبيب.

وقررت واشنطن نشر نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" في إسرائيل مع طاقم من المشغلين العسكريين الأمريكيين.

ويوم أمس الجمعة، قبل ساعات قليلة من الضربة الإسرائيلية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرات "إف-16" تابعة للقوات الجوية الأميركية من سرب المقاتلات رقم 480 المتمركز في قاعدة "سبانغداهليم" الجوية في ألمانيا وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية قبل الهجوم الإسرائيلي الذي كان متوقعاً على إيران. (روسيا اليوم) 
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