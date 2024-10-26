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عربي-دولي

قريباً.. قمة أممية لمناقشة جهود السلام في الشرق الأوسط

Lebanon 24
26-10-2024 | 16:54
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أفاد مصدر مطلع لشبكة "سكاي نيوز عربية" بأن قمة أممية ستعقد في بداية تشرين الثاني المقبل لمناقشة جهود السلام في الشرق الأوسط.

وقال المصدر إن الأردن يضغط بقوة على إعادة إطلاق مسار حل الدولتين بشكل جدي من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحت إشراف أممي وأميركي.
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وفي هذا السياق، أكد مصدر عربي أن أكثر من 50 دولة أكدت مشاركتها في القمة المقبلة، مشيراً إلى أن القمة ستتناول جهود السلام لما بعد انتهاء الحرب على غزة.

وبيّن المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن ناقش في زيارته الأخيرة للسعودية، ملف الحرب على غزة، وجهود السلام في المنطقة.

 وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضرورة وقف الحرب في غزة وجنوب لبنان، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

وفي ذات السياق، علمت "سكاي نيوز عربية" من مصادر مطلعة أن قمة عربية إسلامية ستُعقد بعد نحو أسبوعين من القمة الأممية، لبحث آخر تطورات الأوضاع في غزة، وكذلك الأوضاع في الضفة الغربية وجنوب لبنان.
 
 
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