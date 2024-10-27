ترامب وهاريس يتبارزان في نيويورك وفيلادلفيا





أما منافسته نائبة الرئيس كاملا هاريس فتقوم جولة في فيلادلفيا، أكبر مدينة ومعقل للديمقراطيين في ولاية بنسلفانيا الحاسمة.

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وفي حديثها في كنيسة كريستيان كومباشون صباح الأحد، لم تذكر هاريس ترامب بالاسم عندما قالت "في هذه اللحظة نواجه سؤالا حقيقيا: ما هو نوع البلد الذي نريد أن نعيش فيه؟" ينظم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب مؤتمرا انتخابيا في ماديسون سكوير غاردن بنيويورك الأحد، في حدث بارز بولاية كانت آخر مرة تدعم فيها رئيسا جمهوريا عام 1984.أما منافسته نائبة الرئيس كاملا هاريس فتقوم جولة في فيلادلفيا، أكبر مدينة ومعقل للديمقراطيين في ولاية بنسلفانيا الحاسمة.وفي حديثها في كنيسة كريستيان كومباشون صباح الأحد، لم تذكر هاريس ترامب بالاسم عندما قالت "في هذه اللحظة نواجه سؤالا حقيقيا: ما هو نوع البلد الذي نريد أن نعيش فيه؟"

وأعلنت حملة ترامب أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك سيكون من بين المتحدثين البارزين. ويدعم ماسك محاولة إعادة انتخاب ترامب من خلال الترويج لحملته الانتخابية عبر منصته إكس للتواصل الاجتماعي وثروته الهائلة.



وسيستغل ترامب، أحد مشاهير نيويورك منذ عقود، مكان الفعالية المعروف بمباريات نيويورك نيكس لكرة السلة وحفلات بيلي جويل الموسيقية، لإلقاء كلمته النهائية لإقناع الناخبين في حملته الانتخابية ضد منافسته هاريس.

وتظهر استطلاعات الرأي سباقا متقاربا ومحتدما بين المرشحين المتنافسين قبل ما يزيد قليلا فحسب عن أسبوع عن يوم الاقتراع الفعلي. وتم بالفعل الإدلاء بأكثر من 38 مليون صوت في التصويت المبكر.