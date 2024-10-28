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عربي-دولي

بعد اتهامها ترامب بالفاشية.. هاريس تتلقى تحذيراً

Lebanon 24
28-10-2024 | 00:41
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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه تم تحذير المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس من أن اتهاماتها للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب بالفاشية ليست مقنعة.

ونقلت الصحيفة عن رسائل البريد الإلكتروني من لجنة العمل السياسي "فيوتشر فوروارد" التابعة لهاريس أن "اتهام ترامب بالفاشية ليس مقنعاً للغاية".
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كما أوضحت لها مجموعة دعم هاريس أن اتهامات ترامب "بنقص القدرة والطاقة غير مبررة أيضا ولاتجدي نفعا".

وبدلا من ذلك، نُصحت هاريس بالتركيز أكثر على القضايا الاقتصادية والديموغرافية في خطاباتها الانتخابية.

ووصفت هاريس الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب بأنه "فاشي"، وأبدت خلال جلسة حوارية انتخابية من تنظيم شبكة "سي إن إن" الأربعاء قلقها من أن ترامب "يصير أكثر فأكثر غير متوازن"، ويسعى للحصول على "السلطة المطلقة".

من جهته اعتبر ترامب أن اتهامات هاريس له بالفاشية هو بسبب خسارتها السباق الانتخابي.
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