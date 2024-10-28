قبل أيام من الانتخابات.. الديموقراطيون يصعدون هجماتهم على ترامب





وقال والز في حدث أقيم في هندرسون بولاية نيفادا: "لقد نظم دونالد ترامب هذا التجمع الكبير في ماديسون سكوير غاردن. وهناك تشابه مباشر مع تجمع كبير حدث في منتصف الثلاثينيات في ماديسون سكوير غاردن".

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وفي شباط 1939، عقد حزب نازي أميركي تجمعًا جماهيريًا في حديقة ماديسون سكوير، والذي اجتذب 20 ألف مؤيد إلى معلم مدينة نيويورك الشهير. قارن حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس، تجمع الرئيس السابق دونالد ترامب يوم الأحد في ماديسون سكوير غاردن بنيويورك بحدث مؤيد للنازية عام 1939.وقال والز في حدث أقيم في هندرسون بولاية نيفادا: "لقد نظم دونالد ترامب هذا التجمع الكبير في ماديسون سكوير غاردن. وهناك تشابه مباشر مع تجمع كبير حدث في منتصف الثلاثينيات في ماديسون سكوير غاردن".وفي شباط 1939، عقد حزب نازي أميركي تجمعًا جماهيريًا في حديقة ماديسون سكوير، والذي اجتذب 20 ألف مؤيد إلى معلم مدينة نيويورك الشهير.

وقال والز: "ولا تعتقد أنه لا يعرف ولو للحظة واحدة ما الذي يفعلونه هناك بالضبط".



وعقد ترامب، إلى جانب زميله في الترشح السيناتور جيه دي فانس الجمهوري من ولاية أوهايو حدثًا في حديقة ماديسون سكوير يوم الأحد. وفي حين أن أصول ترامب تعود إلى إمباير ستيت، فإن نائبة الرئيس هاريس تتقدم عليه في نيويورك بنسبة 17.8 نقطة مئوية، وفقًا لمتوسط استطلاعات الرأي.



وقال والز في الحدث في نيفادا: "لذا، انظر، لقد قلنا إننا جميعًا نترشح وكأن كل شيء على المحك لأنه كذلك، إنه كذلك". "وكنت أقول منذ الأشهر الثلاثة الماضية أو نحو ذلك أنه سيكون هناك متسع من الوقت لنا جميعًا للنوم عندما نموت، الآن ليس الوقت المناسب".



من جهتها هاريس عندما سألها أندرسون كوبر من شبكة "CNN" في قاعة المدينة في وقت سابق من هذا الأسبوع عما إذا كانت تعتقد أن "ترامب فاشي"، أجابت نائبة الرئيس: "نعم، أعتقد ذلك".