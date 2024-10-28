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ذكرت صحيفة "The Spectator" البريطانية أنه "يوم السبت الماضي، شنت إسرائيل ضربة انتقامية ضد إيران استهدفت نحو 20 موقعًا عسكريًا في كل أنحاء البلاد، باستخدام أكثر من 100 طائرة مقاتلة. وكانت هذه عملية غير مسبوقة من جانب إسرائيل ضد طهران، سواء في اتساعها أو عمقها، وكان الهدف منها إضعاف وردع طهران. وفي هذه العملية، ذكّرت إسرائيل العالم بضعف السياسة الأميركية الحالية تجاه إيران. حتى الآن، قللت وسائل الإعلام الإيرانية من أهمية الضربات الإسرائيلية".وبحسب الصحيفة، "في نيسان، عندما شنت إسرائيل هجوماً على أصفهان، بث التلفزيون الحكومي الإيراني حركة المرور الصباحية مع موسيقى هادئة. وهذه المرة، بثت وسائل الإعلام الحكومية موسيقى كلاسيكية لمرافقة شروق الشمس فوق طهران، وبعد فترة وجيزة، أعلنت وزارة التعليم الإيرانية أن المدارس ستفتح أبوابها يوم السبت كالمعتاد. وقد أشارت قيادة الدفاع الجوي الإيرانية إلى أن الأضرار التي لحقت بالطائرات الإسرائيلية كانت "محدودة".وأصرت وسائل الإعلام الإيرانية على أن الغارة الإسرائيلية كانت "ضعيفة" وأن "الهجمات لم تحقق نتائج محددة ومهمة". وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن الأضرار كانت متواضعة، وهذا يمهد الطريق لإيران للحصول على خيار خفض التصعيد".وتابعت الصحيفة، "على نحو مماثل، اقترح المخططون العسكريون الإسرائيليون أن هذه الضربة كانت مصممة للسماح لإيران بالتراجع. ولم تكن هناك سوى خسائر قليلة وكان الضرر محصورا في القواعد العسكرية لتمكين طهران من إنكار الخسائر الكبيرة.وفي إيران، من المرجح أن يدور نقاش مألوف في المجلس الأعلى للأمن القومي، وسوف يكون هناك ضباط متمرسون من الحرس الثوري الإسلامي قد يزعمون أن إيران بحاجة إلى الرد للحفاظ على قدرتها على الردع، وخاصة في ضوء الطبيعة التاريخية للضربات الإسرائيلية. وقد أوضح ذلك القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في نيسان عندما قال إن "أي اعتداء من جانب إسرائيل على شعبنا أو ممتلكاتنا أو مصالحنا سوف يؤدي إلى رد فعل متبادل ينبع من داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية"."وبحسب الصحيفة، "لطالما كانت الجمهورية الإسلامية تفتخر بالاعتماد على وكلائها وشركائها الإقليميين لردع أي هجوم على الأراضي الإيرانية، ولكن في عام 2024 لم يعد بإمكان طهران أن تأخذ ذلك على محمل الجد. فقد ضعف النظام بسبب قطع إسرائيل لرأس وكيلها حزب الله وشريكها حماس، وسيتعين على ضباط الحرس الثوري الإيراني مثل القائد العام حسين سلامي، الذين تفاخر ذات يوم بأن إيران لا تقهر لدرجة أن الخيارات العسكرية ضدها أصبحت غير واردة، إعادة تقييم أنفسهم الآن بعد الضربات العسكرية التي شنتها إسرائيل على الأراضي الإيرانية. كما يخشى المتشددون في الحرس الثوري الإيراني أن يؤدي عدم الرد إلى الإضرار بسمعة طهران بين محور المقاومة، الذي يعاني بالفعل من الخسائر التي تكبدها حزب الله وحماس".ورأت الصحيفة أن "هناك أصواتا أخرى أكثر واقعية، والتي سوف ترغب في التركيز على الاقتصاد ومن المرجح أن تجادل ضد الرد الشامل، ولن ترغب هذه الأصوات في المخاطرة باندلاع حريق أوسع نطاقا وينتهي بها الأمر إلى حرب مع إسرائيل لا تستعد لها إيران بشكل جيد. وإذا اختارت طهران الرد، فقد تسعى إلى للرد بطريقة أكثر اعتدالاً للتوفيق بين المعسكرين. فقد تستهدف المصالح الإسرائيلية واليهودية في دول عدة، أو قد تستهدف السفن البحرية الإسرائيلية، أو تعمل على تعزيز البرنامج النووي الإيراني، أو تشن هجوماً مباشراً آخر ولكن أقل اتساعاً على الدولة اليهودية، أو تهاجم الولايات المتحدة وحلفائها للضغط عليهم لكبح جماح إسرائيل".وبحسب الصحيفة، "لكن خيارات إيران محدودة. فهي لا تريد أن تدعو إسرائيل إلى شن ضربة أخرى في وقت أصبحت فيه الدفاعات الجوية الإيرانية ضعيفة بسبب الضربات التي شنتها تل أبيب يوم السبت. وهناك أيضا الخطر المحدق الذي يهدد طهران بجر الولايات المتحدة إلى هذا الصراع، وهو ما تريد تجنبه لأنه قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية. ففي الضربة التي شنتها إسرائيل نهاية الأسبوع الفائت، ركزت هجماتها على استهداف برنامج الصواريخ والطائرات من دون طيار في إيران. ولا تُستخدم هذه المواقع لشن هجمات ضد إسرائيل فحسب، بل وربما أيضًا ضد أوكرانيا، حيث قامت إيران بتسليح روسيا باستخدام خطوط إنتاج مماثلة، وهذا يسمح لإسرائيل بإبقاء الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين على نفس المسار".ورأت الصحيفة أنه "في النهاية، تُعَد عمليات إسرائيل بمثابة تذكير مؤلم بفشل السياسة الأميركية تجاه إيران. فقد وقعت الغارة الإسرائيلية بعد أيام فقط من الذكرى الحادية والأربعين لقصف حزب الله لثكنات مشاة البحرية الأميركية في بيروت في 23 تشرين الأول 1983، والذي أسفر عن مقتل 241 من أفراد الخدمة الأميركية. وفي ذلك الوقت، وعلى الرغم من امتلاكها قوة أكبر كثيراً من إسرائيل، لم ترد الحكومة الأميركية قط على إيران بشكل مباشر، حتى بعد أن اعترضت وكالة الأمن القومي رسالة من طهران قبل أسابيع من الهجوم تأمر فيها سفيرها في سوريا "باتخاذ إجراءات مذهلة ضد مشاة البحرية الأميركية". لقد تركت ردود الفعل غير المنسقة وغير المباشرة والمخيبة للآمال تجاه كل حالة من حالات العدوان الإيراني منذ ذلك الحين انطباعًا لدى القيادة الإيرانية. لقد شجعت إيران على مر العقود. من جانبها، بذلت إسرائيل جهودًا عسكرية لإضعاف الشبكة التابعة للجمهورية الإسلامية على مدى الشهرين الماضيين أكثر مما فعلته الولايات المتحدة في أكثر من 30 عامًا".