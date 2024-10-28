رجل أعمال يُوصي بإعطاء جزء كبير من ميراثه لكلبه!

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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن رجل الأعمال الهندي الراحل راتان تاتا أوصى بتخصيص جزء كبير من ثروته التي تزيد عن 100 مليون دولار لكلبه "تيتو".وبحسب الصحيفة فإن تاتا أوصى بأن يحصل كلبه على "رعاية غير محدودة"، وأن قسما كبيرا من ثروته التي تزيد عن 91 مليون جنيه استرليني ستوزع ما بين كلبه "تيتو" وطاهيه راجان شاو وخادمه كونار سوبيا.ولم يتزوج تاتا خلال حياته ولم يكن لديه أولاد، وقرر أن يتم توزيع الجزء الأكبر من ثروته ما بين كلبه الأليف وخادمه وطباخه، أما الجزء الباقي فيرثه أخوته وأخواته. (روسيا اليوم)