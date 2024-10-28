افتتاح جزيرة سندالة: خطوة سعودية جديدة نحو السياحة البحرية الفاخرة

وجهة جديدة تفتح أبوابها للباحثين عن أرقى معايير الضيافة 🛥️
أبحر إلى سندالة، وعش الفخامة في ملاذٍ استثنائيّ لمجتمع اليخوت العالميّ، يقدّم تجارب لا تُنسى على سطح الجزيرة أو في أعماق مياه البحر الأحمر، ويزخر بالفعاليّات على مدار العام. @NEOMSindalah#سندالة #نيوم pic.twitter.com/eHFEgIeRHd
— NEOM (@NEOM) October 27, 2024
وجهة جديدة تفتح أبوابها للباحثين عن أرقى معايير الضيافة 🛥️
أبحر إلى سندالة، وعش الفخامة في ملاذٍ استثنائيّ لمجتمع اليخوت العالميّ، يقدّم تجارب لا تُنسى على سطح الجزيرة أو في أعماق مياه البحر الأحمر، ويزخر بالفعاليّات على مدار العام. @NEOMSindalah#سندالة #نيوم pic.twitter.com/eHFEgIeRHd