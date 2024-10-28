افتتاح جزيرة سندالة: خطوة سعودية جديدة نحو السياحة البحرية الفاخرة

وجهة جديدة تفتح أبوابها للباحثين عن أرقى معايير الضيافة 🛥️



أبحر إلى سندالة، وعش الفخامة في ملاذٍ استثنائيّ لمجتمع اليخوت العالميّ، يقدّم تجارب لا تُنسى على سطح الجزيرة أو في أعماق مياه البحر الأحمر، ويزخر بالفعاليّات على مدار العام. @NEOMSindalah#سندالة #نيوم pic.twitter.com/eHFEgIeRHd — NEOM (@NEOM) October 27, 2024 Advertisement

أعلن مجلس إدارة "نيوم" السعودية يوم الأحد عن افتتاح جزيرة سندالة، الوجهة العالمية الجديدة للسياحة البحرية الفاخرة على البحر الأحمر. تعتبر سندالة أولى وجهات نيوم التي تستقبل الزوار، مما يدل على تقدم مشاريع نيوم نحو تحقيق رؤيتها العالمية الطموحة، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للمشروع.في أيلول 2022، أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة "نيوم"، عن تطوير الجزيرة، التي يمثل افتتاحها خطوة مهمة لدعم القطاع السياحي في المملكة. ووفقًا لـ"نيوم"، فإن الافتتاح يجسد الجهود المتواصلة التي بذلتها الشركة على مدار عامين، بمشاركة 30 ألف عامل وبالتعاون مع أربعة شركاء محليين و60 مقاولًا فرعيًا.تقع سندالة في قلب المياه الفيروزية للبحر الأحمر، على بُعد خمسة كيلومترات من ساحل نيوم، وتمتد على مساحة 840,000 متر مربع، مما يجعلها "بوابة نيوم إلى البحر الأحمر". توفر الجزيرة وصولًا سهلاً لأصحاب اليخوت والسفن من أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبعد 17 ساعة إبحار عن أهم الوجهات على ساحل البحر الأبيض المتوسط.تدمج سندالة بين الجمال الطبيعي والتصميم المتطور، وقد تم تصميمها بواسطة شركة "لوكا ديني" الرائدة في تصميم المراسي. تضم الجزيرة مجموعة من المطاعم والفنادق والمرافق العالمية والتجارب الفريدة.ومن المتوقع أن توفر سندالة حوالي 3500 وظيفة وتستقبل نحو 2400 زائر يوميًا بحلول عام 2028، مما يسهم في تعزيز قطاعي الضيافة والسياحة في المملكة، دعمًا لخطط التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030. (روسيا اليوم)