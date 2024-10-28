Advertisement

عربي-دولي

سويسرا تعتزم استضافة مؤتمر حول الصراع في الشرق الأوسط

Lebanon 24
28-10-2024 | 09:20
A-
A+

Doc-P-1269662-638657254202634802.jpg
Doc-P-1269662-638657254202634802.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت رئيسة الاتحاد السويسري فيولا أمهيرد، الاثنين، إن بلادها تعتزم استضافة مؤتمر حول الصراع في الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة.
وأوضحت أمهيرد لدى لقائها صحفيين أجانب بالعاصمة برن، أن الأمم المتحدة منحت سويسرا صلاحية عقد مؤتمر مع ممثلي الأمم المتحدة حول الشرق الأوسط.
Advertisement
وأضافت: "من المقرر عقد مؤتمر حول الصراعات في الشرق الأوسط بمدينة جنيف خلال الأشهر المقبلة، لكن لم يتحدد موعد قطعي بعد".
وحول طبيعة المؤتمر، ذكرت أمهيرد أنه من غير المتوقع أن يكون المؤتمر على مستوى رفيع في الوقت الراهن، مع عدم استبعاد ذلك.
ويتزامن تصريح رئيسة سويسرا، مع تحذير أطلقه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الاثنين، من حريق كبير يهدد العالم الذي فقد إنسانيته متجاهلا الصراعات في الشرق الأوسط. (الأناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:45 | 2024-10-28
10:14 | 2024-10-28
10:12 | 2024-10-28
10:11 | 2024-10-28
10:03 | 2024-10-28
09:54 | 2024-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24