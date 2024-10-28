سويسرا تعتزم استضافة مؤتمر حول الصراع في الشرق الأوسط

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قالت رئيسة الاتحاد السويسري فيولا أمهيرد، الاثنين، إن بلادها تعتزم استضافة مؤتمر حول الصراع في الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة.وأوضحت أمهيرد لدى لقائها صحفيين أجانب بالعاصمة برن، أن الأمم المتحدة منحت سويسرا صلاحية عقد مؤتمر مع ممثلي الأمم المتحدة حول الشرق الأوسط.وأضافت: "من المقرر عقد مؤتمر حول الصراعات في الشرق الأوسط بمدينة جنيف خلال الأشهر المقبلة، لكن لم يتحدد موعد قطعي بعد".وحول طبيعة المؤتمر، ذكرت أمهيرد أنه من غير المتوقع أن يكون المؤتمر على مستوى رفيع في الوقت الراهن، مع عدم استبعاد ذلك.ويتزامن تصريح رئيسة سويسرا، مع تحذير أطلقه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الاثنين، من حريق كبير يهدد العالم الذي فقد إنسانيته متجاهلا الصراعات في الشرق الأوسط. (الأناضول)