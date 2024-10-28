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عربي-دولي
بعد حظر عملها في إسرائيل.. أول تعليق لـ"الأونروا"
Lebanon 24
28-10-2024
|
17:43
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دانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الإثنين إقرار البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون يحظر أنشطتها في إسرائيل والقدس الشرقية، ووصفت الخطوة بأنها "مشينة".
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وقالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما، في تصريح لوكالة فرانس برس "إنه لأمر مشين أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة هي أيضا أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في غزة"، مضيفةً أنّ "هذا القرار إذا تم تنفيذه فسيشكل كارثة بما يشمل التأثير المحتمل على العملية الإنسانية في غزة وفي عدة أجزاء من الضفة الغربية".
وشددت توما على أن الوكالة هي المزود الرئيسي "للمأوى والغذاء والرعاية الصحية الأولية" في غزة.
من جانبه، قال المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة، إن قرار إسرائيل حظر الوكالة من العمل داخل إسرائيل يعني انهيار عملية الإغاثة الإنسانية برمتها.
ووصف فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا الحظر الإسرائيلي لعمليات الوكالة داخل إسرائيل بأنه "لن يؤدي سوى لتعميق معاناة الفلسطينيين، وخاصة في غزة".
واعتمد البرلمان الإسرائيلي قانونا يحظر على الاونروا العمل في إسرائيل والقدس الشرقية، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة.
وأقرّ النواب المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للأونروا والتي زادت منذ بدء الحرب في غزة في أعقاب هجوم حماس في 7 تشرين الأول من العام الماضي. (سكاي نيوز)
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