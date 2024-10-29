البنتاغون يتحدث عن الالتزام بترتيب يتيح عودة آمنة للمدنيين اللبنانيين والإسرائيليين

أكد متحدث البنتاغون باتريك رايدر أن الوزير لويد أوستين أكد لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت التزام واشنطن بترتيب دبلوماسي يسمح للمدنيين اللبنانيين والإسرائيليين بالعودة إلى منازلهم.



Advertisement وجاء في بيان صحفي للبنتاغون: "تحدث وزير الدفاع لويد أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم (أمس الاثنين) لمراجعة العمليات الإسرائيلية ومناقشة فرص خفض التصعيد في الإقليم". وجاء في بيان صحفي للبنتاغون: "تحدث وزير الدفاع لويد أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم (أمس الاثنين) لمراجعة العمليات الإسرائيلية ومناقشة فرص خفض التصعيد في الإقليم".

وأضاف المتحدث: "أكد الوزير أوستن التزام الولايات المتحدة بترتيب دبلوماسي في لبنان يسمح للمدنيين اللبنانيين والإسرائيليين بالعودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود، بالإضافة إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة".



وأردف: "أكد الوزير دعم الولايات المتحدة القوي للدفاع عن إسرائيل وأوضح أن الولايات المتحدة في وضع جيد للدفاع عن أفراد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ضد الهجمات من إيران والشركاء والوكلاء المدعومين من إيران".

وقد احتدم الصراع بشدة في الأسابيع القليلة الماضية مع قصف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان وسهل البقاع ونفذت اغتيالات وأرسلت قوات برية إلى مناطق في جنوب لبنان للتوغل.



بدوره، يطلق "حزب الله" يوميا الصواريخ على أهداف في إسرائيل، ويتصدى لمحاولة الغزو البري. (روسيا اليوم)