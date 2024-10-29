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عربي-دولي

زوارق إسرائيلية تقصف المواصي.. وبالونات حرارية في غزة

Lebanon 24
29-10-2024 | 01:11
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على الرغم من مساعي الوسطاء (المصريين والقطريين والأميركيين) من أجل وقف النار في غزة، واصلت إسرائيل قصفها العنيف على القطاع المدمر.

فقد أفاد مراسل العربية اليوم الثلاثاء بأن منطقة قليبو خلف أبراج الشيخ زايد في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، شهدت قصفا عنيفا.
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كما أضاف أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت قذائف تجاه منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع.

فيما حلق الطيران الحربي الاسرائيلي يعلى ارتفاعات منخفضة في أجواء مدينة غزة، وأطلق بالونات حرارية وسط قصف مدفعي شمال غرب المدينة.

كذلك استهدف القصف المدفعي العنيف محيط منطقة الصفطاوي وغرب مخيم جباليا شمال غزة.


أما في جنوب إسرائيل، فتم تفعيل الإنذارات خوفا من اختراق مسيرة للأجواء في عسقلان.

ومنذ السادس من تشرين الاول الحالي شنت إسرائيل هجوما جديدا على شمال قطاع غزة، خلف نحو 800 شهيد خلال أيام، وفق الدفاع المدني الفلسطيني.

فيما تصاعدت التحذيرات الدولية من بوادر تفريغ شمال القطاع من السكان عبر "تجويعهم وحصارهم". وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن 20 ألف فلسطيني أجبروا على الفرار من مخيم جباليا بما في ذلك من هم في ملاجئ الأونروا.

يذكر أنه عدد الشهداء في القطاع الفلسطيني ارتفع منذ السابع من تشرين الاول العام الماضي إلى أكثر 43 ألفا و20 شهيدا وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أمس الاثنين. أما عدد المصابين فبلغ أكثر من 101 ألف. (العربية)
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