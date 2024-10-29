19
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زوارق إسرائيلية تقصف المواصي.. وبالونات حرارية في غزة
Lebanon 24
29-10-2024
|
01:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
على الرغم من مساعي الوسطاء (المصريين والقطريين والأميركيين) من أجل وقف النار في غزة، واصلت إسرائيل قصفها العنيف على القطاع المدمر.
فقد أفاد مراسل العربية اليوم الثلاثاء بأن منطقة قليبو خلف أبراج الشيخ زايد في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، شهدت قصفا عنيفا.
Advertisement
كما أضاف أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت قذائف تجاه منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع.
فيما حلق الطيران الحربي الاسرائيلي يعلى ارتفاعات منخفضة في أجواء مدينة غزة، وأطلق بالونات حرارية وسط قصف مدفعي شمال غرب المدينة.
كذلك استهدف القصف المدفعي العنيف محيط منطقة الصفطاوي وغرب مخيم جباليا شمال غزة.
أما في جنوب إسرائيل، فتم تفعيل الإنذارات خوفا من اختراق مسيرة للأجواء في عسقلان.
ومنذ السادس من تشرين الاول الحالي شنت إسرائيل هجوما جديدا على شمال قطاع غزة، خلف نحو 800 شهيد خلال أيام، وفق الدفاع المدني الفلسطيني.
فيما تصاعدت التحذيرات الدولية من بوادر تفريغ شمال القطاع من السكان عبر "تجويعهم وحصارهم". وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن 20 ألف فلسطيني أجبروا على الفرار من مخيم جباليا بما في ذلك من هم في ملاجئ الأونروا.
يذكر أنه عدد الشهداء في القطاع الفلسطيني ارتفع منذ السابع من تشرين الاول العام الماضي إلى أكثر 43 ألفا و20 شهيدا وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أمس الاثنين. أما عدد المصابين فبلغ أكثر من 101 ألف. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من داخل استديو الأخبار.. مذيعة "الجديد" تُغادر المحطة وهكذا ودعت المشاهدين
Lebanon 24
من داخل استديو الأخبار.. مذيعة "الجديد" تُغادر المحطة وهكذا ودعت المشاهدين
02:15 | 2024-10-28
28/10/2024 02:15:07
Lebanon 24
Lebanon 24
للقطاع العام... خبر مهمّ جدّاً عن الرواتب والزيادات الإضافيّة
Lebanon 24
للقطاع العام... خبر مهمّ جدّاً عن الرواتب والزيادات الإضافيّة
06:59 | 2024-10-28
28/10/2024 06:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر من "النافعة".. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبر من "النافعة".. ما الجديد؟
03:15 | 2024-10-28
28/10/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل.. هذا آخر شرط إسرائيلي لوقف "حرب لبنان"!
Lebanon 24
عاجل.. هذا آخر شرط إسرائيلي لوقف "حرب لبنان"!
14:06 | 2024-10-28
28/10/2024 02:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بنحافة زائدة.. أول إطلالة لحبيبة رونالدو بعد تعرضها لوعكة صحية شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
بنحافة زائدة.. أول إطلالة لحبيبة رونالدو بعد تعرضها لوعكة صحية شاهدوا كيف بدت (صور)
03:02 | 2024-10-28
28/10/2024 03:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:35 | 2024-10-29
الحكومة الايرلندية: قرار إسرائيل حظر الأونروا كارثي ومخزٍ
01:19 | 2024-10-29
العد التنازلي بدأ.. ترامب وهاريس يستعدان للاسبوع الاخير
01:14 | 2024-10-29
إسرائيل تخطط لهجوم آخر على إيران.. تقارير تكشف
00:41 | 2024-10-29
تسجيلات لسياسين أميركيين تحت قبضة قراصنة صينيين.. ما خطورة الأمر؟
00:31 | 2024-10-29
قبالة سواحل اليمن.. الحوثيون يتبنون هجمات ضد ثلاث سفن ترفع علم ليبيريا
00:28 | 2024-10-29
البنتاغون يتحدث عن الالتزام بترتيب يتيح عودة آمنة للمدنيين اللبنانيين والإسرائيليين
فيديو
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
12:01 | 2024-10-28
29/10/2024 07:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
11:30 | 2024-10-28
29/10/2024 07:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ثورة النقل بدأت في الصين.. السيارات الطائرة ستتوفر قريبا وهذه أسعارها (فيديو)
Lebanon 24
ثورة النقل بدأت في الصين.. السيارات الطائرة ستتوفر قريبا وهذه أسعارها (فيديو)
08:52 | 2024-10-28
29/10/2024 07:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24