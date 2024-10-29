بسبب الانتخابات الرئاسية.. تغيرات "مفاجئة" بوسائل إعلام أميركية

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قام أكثر من 200 ألف شخص بإلغاء اشتراكاتهم في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية منذ أن أعلنت الصحيفة الأسبوع الماضي قرارها بعدم تأييد أي مرشح للرئاسة، وفق ما أفادت تقارير إخبارية، أمس الإثنين.وذكر الراديو الوطني العام الأميركي الرقم، نقلا عن "شخصين في الصحيفة على دراية بالأمور الداخلية".وتعد خسارة في الاشتراكات بهذا الحجم الضخم بمثابة ضربة لوسيلة إعلامية تواجه بالفعل صعوبات مالية.وكانت "واشنطن بوست" تمتلك أكثر من 2.5 مليون مشترك العام الماضي، وغالبية هؤلاء مشتركين عبر الإنترنت، مما يجعلها في المرتبة الثالثة بعد صحيفتي "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" من حيث التوزيع.ورفضت أوليفيا بيترسون، المتحدثة باسم الصحيفة، التعليق على التقرير خلال اتصال من قبل وكالة أنباء "أسوشيتد برس".وكانت هيئة التحرير في الصحيفة قد أعدت تقريرا لتأييد الديمقراطية كامالا هاريس، ولكنها أعلنت بدلا من ذلك يوم الجمعة الماضي أنها ستترك الأمر للقراء ليقرروا ذلك بأنفسهم.وتسبب توقيت القرار، الذي جاء قبل أقل من أسبوعين على يوم الانتخابات، في طرح تساؤلات بين النقاد بشأن ما إذا كان مالك الصحيفة ومؤسس أمازون، جيف بيزوس، يخشى من ردة فعل محتملة من المرشح الجمهوري دونالد ترامب حال انتخابه رئيسا.ووصف مارت بارون، المحرر السابق في الصحيفة، القرار على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "جبن، مع تضحيات بالديمقراطية".وحث بعض الصحفيين، بما في ذلك كاتب عمود في الصحيفة، دانا ميلبانك، القراء على عدم التعبير عن غضبهم من القرار بإلغاء الاشتراكات، خشية أن يكلف ذلك الصحفيين أو المحررين وظائفهم.وجاء قرار الصحيفة بعد أيام فقط من إعلان صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أيضا أنها لن تؤيد أي مرشح رئاسي، واعترفت الصحيفة لاحقا أن هذا القرار كلفها آلاف الاشتراكات. (سكاي نيوز)