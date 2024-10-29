قرار غريب: لا تلفزيون بعد اليوم في هذه الدولة.. فقط راديو!

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طلبت حركة طالبان الأفغانية من القنوات التلفزيونية تحويل بثها إلى صوتي فقط.وبحسب التفاصيل، اجتمع مدير عام الإذاعة والتلفزيون الوطني في أفغانستان، قاري يوسف أحمدي برؤساء فروع التلفزيون والإذاعة الأسبوع الماضي، وأخبرهم بأن زعيم طالبان الملا هبة الله آخوندزاده ضغط عليهم من أجل وقف بث القنوات التلفزيونية لتصويرها الكائنات الحية وسيتم تحويلها إلى إذاعات.إلى ذلك، كشفت المصادر أنه تم تحويل التلفزيون الوطني في قندهار (جنوب البلاد) إلى راديو.كذلك توقف بث التلفزيون الرسمي المصور في 9 ولايات أخرى اليوم الثلاثاء، وحول إلى بث صوتي.وبحسب وسائل اعلام، فلم يعرف بعد إذا كان هذا القرار سيطال كافة القنوات (رسمية وخاصة)، لكن أفيد بأن أحد وزارء الحكومة قال الأسبوع الماضي إن القرار سيقتصر على القنوات الحكومية فقط.إلى ذلك، أشارت قناة العربية إلى إمكانية أن ينسحب القرار على كافة القنوات، على أن تمهل شهرين، ما يعني أن الأفغان سيحرمون نهائياً من مشاهدة التلفزيون.وكانت الحركة أغلقت مؤقتا مطلع الشهر الماضي أيلول التلفزيون الرسمي في ولاية قندهار المعقل التاريخي لها، لبثه صور حيوانات. كما منعت في الشهر عينه النساء من الحديث بصوت عالٍ في الأماكن العامة. (العربية)