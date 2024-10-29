Advertisement

عربي-دولي

قرار غريب: لا تلفزيون بعد اليوم في هذه الدولة.. فقط راديو!

Lebanon 24
29-10-2024 | 07:58
A-
A+
Doc-P-1270145-638658069372870385.jpeg
Doc-P-1270145-638658069372870385.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طلبت حركة طالبان الأفغانية من القنوات التلفزيونية تحويل بثها إلى صوتي فقط.

وبحسب التفاصيل، اجتمع مدير عام الإذاعة والتلفزيون الوطني في أفغانستان، قاري يوسف أحمدي برؤساء فروع التلفزيون والإذاعة الأسبوع الماضي، وأخبرهم بأن زعيم طالبان الملا هبة الله آخوندزاده ضغط عليهم من أجل وقف بث القنوات التلفزيونية لتصويرها الكائنات الحية وسيتم تحويلها إلى إذاعات.
Advertisement

إلى ذلك، كشفت المصادر أنه تم تحويل التلفزيون الوطني في قندهار (جنوب البلاد) إلى راديو.

كذلك توقف بث التلفزيون الرسمي المصور في 9 ولايات أخرى اليوم الثلاثاء، وحول إلى بث صوتي.

وبحسب وسائل اعلام، فلم يعرف بعد إذا كان هذا القرار سيطال كافة القنوات (رسمية وخاصة)، لكن أفيد بأن أحد وزارء الحكومة قال الأسبوع الماضي إن القرار سيقتصر على القنوات الحكومية فقط.

إلى ذلك، أشارت قناة العربية إلى إمكانية أن ينسحب القرار على كافة القنوات، على أن تمهل شهرين، ما يعني أن الأفغان سيحرمون نهائياً من مشاهدة التلفزيون.

وكانت الحركة أغلقت مؤقتا مطلع الشهر الماضي أيلول التلفزيون الرسمي في ولاية قندهار المعقل التاريخي لها، لبثه صور حيوانات. كما منعت في الشهر عينه النساء من الحديث بصوت عالٍ في الأماكن العامة. (العربية)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2024-10-29
09:54 | 2024-10-29
09:45 | 2024-10-29
09:40 | 2024-10-29
09:20 | 2024-10-29
09:12 | 2024-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24