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عربي-دولي
"كم طفلا ستقتلون اليوم؟".. محتجون يقاطعون خطاب هاريس في ميشيغان
Lebanon 24
29-10-2024
|
08:20
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قاطع محتجون خطابا لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، بولاية ميشيغان، وذلك احتجاجا على سياسة الولايات المتحدة الداعمة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة.
وخلال تجمع انتخابي لمرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية هاريس في ميشيغان ذات الكثافة السكانية من أصول عربية ومسلمة، صدحت أصوات احتجاج من مجموعة أشخاص متضامنين مع فلسطين، بحسب مراسل الأناضول.
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ورفع المحتجون شعار: "إسرائيل تقصف كامالا تدفع.. كم طفلا ستقتلون اليوم؟!"، في إشارة المجازر اليومية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين باستخدام أسلحة أميركية.
وردا على المحتجين قالت هاريس: "جميعا نريد أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن وأن يتم إطلاق سراح الرهائن".
وزعمت المرشحة الديمقراطية، بأنها ستفعل كل ما بوسعها "من أجل ذلك". (الأناضول)
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