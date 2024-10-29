عن وقف إطلاق النار في غزة.. هذا ما أكدته قطر

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي إن قطر ستعمل مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن “حتى اللحظة الأخيرة” قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بحسب ما نقلت "رويترز".

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