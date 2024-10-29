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عربي-دولي

عن وقف إطلاق النار في غزة.. هذا ما أكدته قطر

Lebanon 24
29-10-2024 | 09:12
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 قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية  ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي إن قطر ستعمل مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن “حتى اللحظة الأخيرة” قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بحسب ما نقلت "رويترز".
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