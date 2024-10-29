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عربي-دولي

بوتين: يجب أن تكون قدراتنا النووية جاهزة

Lebanon 24
29-10-2024 | 09:54
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا من جديد تؤكد موقفها المبدئي المتمثل في أن استخدام الأسلحة النووية هو الملاذ الأخير.
 
وأوضح بوتين خلال تدريبات قوات الردع الاستراتيجية أن بلاده تؤكد موقفها المبدئي بأن استخدام الأسلحة النووية هو إجراء أخير واستثنائي لضمان أمن الدولة، وفق ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.
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كذلك أشار إلى أن روسيا لن تنجر إلى سباق تسلح جديد، ولكنها ستحافظ على قواتها النووية عند المستوى المطلوب. (العربية) 
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