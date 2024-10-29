ترامب: هاريس اتبعت سياسات أضرت بالناس في الولايات المتحدة

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اتهم المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة دونالد ترامب، الثلاثاء، مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس بانتهاك القانون الأميركي واتباع سياسة وصفها بـ"المدمرة" في مجال الهجرة.وقال ترامب إن "هاريس اتبعت سياسات أضرت بالناس في الولايات المتحدة والكثير منهم يشهدون على ما حدث".وأضاف في مؤتمر من ولاية فلوريدا: "الجرائم منخفضة في فنزويلا لأنهم اعتقلوا المجرمين ودفعوا بهم تجاه الولايات المتحدة".وتابع: "سياسات الحدود المفتوحة وضعها بايدن (الرئيس الأميركي جو بايدن) وكمالا هاريس كانت مسؤولة تماما عن الحدود".وأردف: "دوريات مراقبة الحدود وافقت على ترشيحي ودعمتني وأكدوا أن كامالا أسوأ شخص عملوا معه".واتهم كامالا هاريس بأنها "غير كفءة ولم تكترث بدوريات المراقبة طوال 4 سنوات ولم تحاول الاتصال بهم".ووصف ما قامت به هاريس بأنه: "خيانة بدم بارد، فتح الحدود على مصرعيها حيث يأتي المهاجرون من دول غير معروفة، والدول تفتح سجونها وترمي القتلة إلى الولايات المتحدة حيث بات المجرمون من كل دول العالم في شوارعنا، كامالا انتهكت قانونا وأفسدته وجعلت أناس أبرياء يقتلون، ومن يسمح لهؤلاء القتلة بالدخول لبلادنا لا يجب أن يترشحوا للرئاسة".وقال ترامب: "الحدود قضية كبرى، وكذلك التضخم يدمر بلادنا وقضي على اقتصادنا، لذا أتحدث عن الضمان الاجتماعي ولن يدفع كبار السن ضرائب، لقد تم القضاء عليهم بسبب كامالا".