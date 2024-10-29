Advertisement

عربي-دولي

"بقدرات لم نستخدمها بعد".. هاليفي يهدد إيران في حال قصفها إسرائيل

Lebanon 24
29-10-2024 | 14:48
A-
A+
Doc-P-1270358-638658320841127690.jpeg
Doc-P-1270358-638658320841127690.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، البوم الثلاثاء إيران في حال قصفها إسرائيل بالصواريخ.

وقال هاليفي مخاطباً الطواقم الجوية والبرية في قاعدة رامون الجوية التي شاركت في الهجوم على إيران: "إذا أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل، سنتمكن من الوصول إلى إيران مرة أخرى بقدرات لم نستخدمها بعد بغية إلحاق ضرر فادح للغاية سواء في القدرات أو في الأماكن التي تركناها جانبا هذه المرة".
Advertisement

وأضاف: "لم يكن بإمكاننا تحقيق ذلك لولا القدرات الكبيرة للغاية التي يؤمنها كل واحد منكم، ونحن الآن نتطلع إلى الأمام".

وتابع: "بالنظر إلى المستقبل نقول شيئا بسيطا جدا مفاده أننا على مستوى عال جدا من الجاهزية في كافة الساحات. إذ نقاتل في لبنان، ونقاتل في غزة، ونحارب الإرهاب في يهودا والسامرة وفي ساحات أخرى بعيدة". (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2024-10-29
19:30 | 2024-10-29
19:11 | 2024-10-29
18:30 | 2024-10-29
18:00 | 2024-10-29
17:54 | 2024-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24