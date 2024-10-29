"بقدرات لم نستخدمها بعد".. هاليفي يهدد إيران في حال قصفها إسرائيل

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وقال هاليفي مخاطباً الطواقم الجوية والبرية في قاعدة رامون الجوية التي شاركت في الهجوم على إيران: "إذا أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل، سنتمكن من الوصول إلى إيران مرة أخرى بقدرات لم نستخدمها بعد بغية إلحاق ضرر فادح للغاية سواء في القدرات أو في الأماكن التي تركناها جانبا هذه المرة".وأضاف: "لم يكن بإمكاننا تحقيق ذلك لولا القدرات الكبيرة للغاية التي يؤمنها كل واحد منكم، ونحن الآن نتطلع إلى الأمام".وتابع: "بالنظر إلى المستقبل نقول شيئا بسيطا جدا مفاده أننا على مستوى عال جدا من الجاهزية في كافة الساحات. إذ نقاتل في لبنان، ونقاتل في غزة، ونحارب الإرهاب في يهودا والسامرة وفي ساحات أخرى بعيدة". (روسيا اليوم)