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عملية دهس وإطلاق نار جنوب القدس.. وسقوط إصابات

Lebanon 24
29-10-2024 | 16:24
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع حادث دهس على شارع "شلومو بن يوسف" في مدينة القدس.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن مستوطنين تقدموا ببلاغات تتحدث عن عملية دهس في عدة مواقع وسماع صوت إطلاق رصاص.
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وهرعت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وسيارات الإسعاف للمكان، وسط أنباء عن وقوع إصابتين على الأقل.
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