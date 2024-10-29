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عربي-دولي

هل انتعشت أسعار الذهب مع اقتراب الانتخابات الأميركية؟

Lebanon 24
29-10-2024 | 19:11
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صعدت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع، اليوم الثلاثاء، بدعم من حالة الغموض التي تحيط بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة والصراع في الشرق الأوسط إلى جانب توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأميركي" أسعار الفائدة.
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وبحلول الساعة 14:17 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 2766 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجلت أعلى مستوى قياسي عند 2771.61 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.9% إلى 2779.50 دولار.

انتعاش أسعار الذهب
وينتعش الذهب في ظل انخفاض أسعار الفائدة، ويعتبر وسيلة للتحوط ضد تقلبات السوق. وارتفعت أسعار الذهب أكثر من 34% حتى الآن هذا العام.

وقال بيتر غرانت، نائب رئيس شركة "زانر ميتالز": "الذهب تدعمه رهانات الملاذ الآمن مع استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين السياسي، ومع إضافة اليابان الآن إلى المزيج على جبهة عدم اليقين السياسي بعد الانتخابات التي جرت في نهاية الأسبوع".
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