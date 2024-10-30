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ترامب يرفض الاعتذار عن تعليقات عنصرية أطلقت في تجمع له

Lebanon 24
30-10-2024 | 00:47
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بعد أن حثه بعض الحلفاء على الاعتذار عن تعليقات وصفت بالعنصرية التي أدلى بها المتحدثون في تجمعه في عطلة نهاية الأسبوع، اتخذ دونالد ترامب النهج المعاكس الثلاثاء، قائلا إنه "شرف لي أن أشارك" في مثل هذا الحدث ووصف المشهد بأنه "مهرجان حب"، وهو نفس المصطلح الذي استخدمه لوصف تمرد 6 كانون الثاني في مبنى الكابيتول الأميركي.
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وجمع ترامب مؤيدين وصحفيين إلى منتجع مارالاغو الخاص به بعد يومين من تجمع حاشد في ماديسون سكوير غاردن تميز بعدد من التصريحات القاسية من قبل العديد من المتحدثين، بما في ذلك مجموعة من الممثل الكوميدي توني هينشكليف قال فيها مازحا إن بورتوريكو " جزيرة القمامة العائمة".


وانتقد عدد من كبار حلفاء ترامب الجمهوريين هذه التصريحات، واتخذت حملته خطوة نادرة بالنأي بنفسها علنا عن تصريحات هينشكليف، ولكن ليس التعليقات الأخرى.

وأثارت تعليقات الممثل الكوميدي خلال تجمع ترامب، قلق الجمهوريين، من خسارة الأصوات اللاتينية قبل أسبوع من الانتخابات. (سكاي نيوز) 

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